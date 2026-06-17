法國對塞內加爾2026世界盃｜免費直播+時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，法國對塞內加爾於6月17日香港時間凌晨3時，於New York/New Jersey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
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法國對塞內加爾直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月17日凌晨3時
組別：I
法國隊｜球員名單陣容
門將：
16 邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
中場：
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
塞內加爾隊｜球員名單陣容
門將
16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）
後衛
3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）
15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）
19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）
25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）
中場
5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）
8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）
26 柏比古爾（Pape GUEYE）
前鋒
10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）
11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）
18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR