烏茲別克對哥倫比亞2026世界盃｜賽果出爐+時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，烏茲別克對哥倫比亞於6月18日香港時間上午10時，於Mexico City Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
烏茲別克對哥倫比亞賽果出爐
烏茲別克1:3哥倫比亞(勝)
世界盃2026直播賽程時間表 6.18凌晨1點睇C朗4點英格蘭Vs克羅地亞世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.18烏茲別克對哥倫比亞世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
烏茲別克對哥倫比亞直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月18日上午10時
組別：K
烏茲別克隊｜球員名單陣容
門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
17 莫積卡（Johan Mojica）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
10 洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）