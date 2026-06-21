新西蘭對埃及2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播時間
世界盃2026，新西蘭對埃及於6月22日香港時間上午9時，於BC Place Vancouver舉行，ViuTV99免費直播播放。
新西蘭對埃及直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月22日上午9時
組別：G
新西蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 哥甘比（Max Crocombe）
12 阿歷士保臣（Alex Paulsen）
22 米高胡特（Michael Woud）
後衛：
2 添派尼（Tim Payne）
3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries）
4 泰勒賓頓（Tyler Bindon）
5 保沙爾（Michael Boxall）
13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）
15 比積拿卡（Nando Pijnaker）
16 芬恩蘇文（Finn Surman）
24 哥倫艾利洛（Callan Elliot）
26 湯美史密夫（Tommy Smith）
中場：
6 祖爾貝爾（Joe Bell）
7 馬菲加拔（Matthew Garbett）
8 史譚美歷（Marko Stamenić）
10 沙比辛克（Sarpreet Singh）
11 伊利亞祖斯（Elijah Just）
14 阿歷士魯化（Alex Rufer）
19 賓奧特（Ben Old）
20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）
23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas）
25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss）
前鋒：
9 基斯活特（Chris Wood）
17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）
18 賓韋尼（Ben Waine）
21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）
16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）
前鋒：
7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）
9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）
20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）
25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）