新西蘭對埃及2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播時間

世界盃2026，新西蘭對埃及於6月22日香港時間上午9時，於BC Place Vancouver舉行，ViuTV99免費直播播放。



新西蘭對埃及直播邊度睇？

平台：ViuTV99

時間：6月22日上午9時

組別：G

新西蘭隊｜球員名單陣容

世界盃2026新西蘭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 哥甘比（Max Crocombe）

12 阿歷士保臣（Alex Paulsen）

22 米高胡特（Michael Woud）

後衛：

2 添派尼（Tim Payne）

3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries）

4 泰勒賓頓（Tyler Bindon）

5 保沙爾（Michael Boxall）

13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）

15 比積拿卡（Nando Pijnaker）

16 芬恩蘇文（Finn Surman）

24 哥倫艾利洛（Callan Elliot）

26 湯美史密夫（Tommy Smith）

中場：

6 祖爾貝爾（Joe Bell）

7 馬菲加拔（Matthew Garbett）

8 史譚美歷（Marko Stamenić）

10 沙比辛克（Sarpreet Singh）

11 伊利亞祖斯（Elijah Just）

14 阿歷士魯化（Alex Rufer）

19 賓奧特（Ben Old）

20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）

23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas）

25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss）

前鋒：

9 基斯活特（Chris Wood）

17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）

18 賓韋尼（Ben Waine）

21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall）

2026世界盃決賽周參賽球隊：新西蘭（Getty Images）

埃及隊｜球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）