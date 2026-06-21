德國對科特迪瓦2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，德國對科特迪瓦於6月21日香港時間凌晨4時，於Toronto Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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德國對科特迪瓦直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日凌晨4時
組別：E
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
後衛：
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
後衛：
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
5 韋費特辛高（Wilfried Singo）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
中場：
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
15 阿密特迪亞路（Amad Diallo）