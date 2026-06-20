德國對科特迪瓦2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，德國對科特迪瓦於6月21日香港時間凌晨4時，於Toronto Stadium舉行，Now618/616直播播放。
荷蘭對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日凌晨4時
組別：E
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
12 包文（Oliver Baumann）
21 紐希爾（Alexander Nübel）
後衛：
2 魯迪格（Antonio Rüdiger）
3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
22 大衛拉林（David Raum）
24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
8 哥列斯卡（Leon Goretzka）
9 利維寧（Jamie Leweling）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）
16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
11 禾達美迪（Nick Woltemade）
14 麥斯比亞（Maximilian Beier）
26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
16 穆哈密干尼（Mohamed Koné）
23 艾賓拿方（Alban Lafont）
後衛：
2 奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
5 韋費特辛高（Wilfried Singo）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
13 基斯杜化奧比利（Christopher Operi）
17 古拿杜伊（Guéla Doué）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
21 伊雲尼迪卡（Evan Ndicka）
中場：
4 占舒利（Jean Michaël Seri）
6 施高科芬拿（Seko Fofana）
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
25 古亞干（Parfait Guiagon）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
10 西蒙艾丁拿（Simon Adingra）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
12 華希（Elye Wahi）
14 奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité）
15 阿密特迪亞路（Amad Diallo）
19 尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）
22 古斯辛特（Evann Guessand）
24 巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré）