世界盃2026｜超級電腦預測奪冠機率　冠軍及金靴獎同屬歐洲球隊

佛得角給西班牙上了今屆世界盃寶貴一課，令西班牙首戰只能賽和0：0，不過「超級電腦」卻看好「鬥牛軍」能夠一舉奪冠。

英國利物浦大學管理學院的科研團隊近日發表最新的超級電腦模擬預測，推算今屆世界盃及金靴獎誰屬。這台超級計算機由利物浦大學的科學家研發，通過1000次比賽模擬預測結果，預測顯示2024年歐洲國家盃決賽隊伍西班牙與英格蘭，極有可能於今屆世界盃決賽再度狹路相逢。



根據超級電腦運用最新機器學習技術的模擬，今屆世界盃預計極有可能由英格蘭與西班牙爭奪冠軍，其中西班牙以26.1%的奪冠機率成為頭號大熱，英格蘭則以17%居次。

至於其他傳統勁旅，法國以13.5%排第三，力爭衛冕的阿根廷以12.4%位列第四，有C朗拿度在陣的葡萄牙，以10.6%的機率排名第五。

2024歐洲盃決賽，西班牙隊對英格蘭隊，西班牙獲勝。（getty images）

挪威隊被評為最大黑馬，雖然奪冠機率僅得3.6%，但神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）表現備受期待，超級電腦預測他有19%的機率獲得金靴獎。超級電腦「認為」，今屆金靴獎將是夏蘭特與西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）之爭，兩人在模擬比賽中平均攻入5.2球。

英格蘭正為首場世界盃分組賽積極備戰。（路透社）

利物浦大學研發的這個最新模型，除了分析球員個人實力與隊友之間的場上互動，更升級加入球員受傷、禁賽及具體入球球員等突發狀況的模擬，甚至捕捉比賽地點天氣和海拔高度，提升精準度。

艾寧夏蘭特表現備受期待，預測顯示他有19%的機率獲得金靴獎。（路透社）