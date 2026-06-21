厄瓜多爾對庫拉索2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，厄瓜多爾對庫拉索於6月21日香港時間上午8時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
厄瓜多爾對庫拉索
厄瓜多爾0:0庫拉索
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厄瓜多爾對庫拉索直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日上午8時
組別：E
厄瓜多爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
後衛：
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）
中場：
5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）
15 柏度維堤（Pedro VITE）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
庫拉索隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾萊羅姆（Eloy Room）
後衛：
3 祖利安加里（Juriën Gaari）
5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）
18 奧比斯普（Armando Obispo）
20 祖舒亞比尼迪（Joshua Brenet）
24 方維利（Deveron Fonville）
中場：
7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）
8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）
10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）
21 陳達毅（Tahith Chong）
前鋒：
9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）