突尼西亞對日本2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+免費直播
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，突尼西亞對日本於6月21日香港時間中午12時，於Monterrey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
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突尼西亞對日本直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月21日中午12時
組別：F
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
16 艾曼達曼Aymen Dahmen
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
4 奧馬列卻克（Omar Rekik）
6 戴倫布朗（Dylan Bronn）
20 恩華利尼（Yan Valery）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
26 圖歷迪（Sebastian Tounekti）
前鋒：
8 伊拿斯沙特（Elias Saad）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
後衛：
4 板倉滉（Kō Itakura）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
中場：
7 田中碧（Ao Tanaka）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
18 上田綺世（Ayase Ueda）