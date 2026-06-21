西班牙對沙特阿拉伯2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間

世界盃2026，西班牙對沙特阿拉伯於6月22日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。



西班牙對沙特阿拉伯直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月22日凌晨12時

組別：H

西班牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026西班牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 大衛拉耶（David Raya）

13 祖安加西亞（Joan Garcia）

23 烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛：

2 馬克佩比爾（Marc Pubill）

3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）

4 艾利加西亞（Eric Garcia）

5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）

12 柏度樸路（Pedro Porro）

14 拿樸迪（Aymeric Laporte）

22 古巴斯（Pau Cubarsi）

24 古古列拿（Marc Cucurella）

中場：

6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）

8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）

9 加維（Gavi）

15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）

16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）

20 柏迪（Pedri）

前鋒：

7 費倫托利斯（Ferran Torres）

10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）

11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）

17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）

19 拉明耶馬（Lamine Yamal）

21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）

25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）

26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）

2026世界盃決賽周參賽球隊：西班牙（Getty Images）

沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）

21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）

22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）

後衛

2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）

3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）

4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）

5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）

12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）

13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）

14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）

24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）

25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）

26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）

中場

6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）

7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）

15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）

16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）

18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）

23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）

前鋒

8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）

9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）

10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）

11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）

17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）

19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）

20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）