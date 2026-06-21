西班牙對沙特阿拉伯2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，西班牙對沙特阿拉伯於6月22日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
西班牙對沙特阿拉伯直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月22日凌晨12時
組別：H
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）
沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容
門將
1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）
22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）
後衛
2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）
3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）
24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）
25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）
中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）
18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）
前鋒
8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）
17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）
19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）