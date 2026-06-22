比利時對伊朗2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，比利時對伊朗於6月22日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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比利時對伊朗直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月22日凌晨3時
組別：G
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
後衛：
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
伊朗隊｜球員名單陣容
門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）