比利時對伊朗2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間

世界盃2026，比利時對伊朗於6月22日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。



比利時對伊朗直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月22日凌晨3時

組別：G

比利時隊｜球員名單陣容

世界盃2026比利時｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）

12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）

13 米克彭達斯（Mike Penders）

後衛：

2 迪巴斯（Zeno Debast）

3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）

4 麥捷尼（Brandon Mechele）

5 迪古柏（Maxim De Cuyper）

15 梅尼亞（Thomas Meunier）

16 高尼迪溫達（Koni De Winter）

18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）

21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）

25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）

中場：

6 韋素（Axel Witsel）

7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）

8 泰利文斯（Youri Tielemans）

20 雲拿根（Hans Vanaken）

23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）

24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）

前鋒：

9 盧卡古（Romelu Lukaku）

10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）

11 謝利美杜古（Jérémy Doku）

14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）

17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）

19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）

22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）

26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）

2026世界盃決賽周參賽球隊：比利時（Getty Images）

伊朗隊｜球員名單陣容

世界盃2026伊朗｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）

12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）

22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）

後衛

2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）

3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）

4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）

5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）

13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）

17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）

19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）

23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）

25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）

中場

6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）

7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）

8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）

14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）

15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）

16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）

21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）

26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）

前鋒

9 泰尼米（Mehdi TAREMI）

10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）

11 阿里波（Ali ALIPOUR）

18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）

20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）

24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）