比利時對伊朗2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，比利時對伊朗於6月22日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
比利時對伊朗直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月22日凌晨3時
組別：G
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）
伊朗隊｜球員名單陣容
門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）
22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）
後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）
中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）
16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）
21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）
26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）
前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）
10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）
11 阿里波（Ali ALIPOUR）
18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）
20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）
24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）