烏拉圭對佛得角2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，烏拉圭對佛得角於6月22日香港時間上午6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。
烏拉圭對佛得角直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月22日上午6時
組別：H
烏拉圭隊｜球員名單陣容
門將
1 沙治奧洛捷(Sergio ROCHET）
12 辛迪亞高美利(Santiago MELE）
23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）
後衛
2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）
3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）
4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）
13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）
16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）
17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）
24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）
中場
5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）
6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）
7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）
8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）
10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）
14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）
15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）
20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）
22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）
25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）
26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）
前鋒
9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）
11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）
18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）
19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）
21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）
佛得角隊｜球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）
23 杜斯山度士（CJ dos Santos）
後衛：
2 史托比拉（Stopira）
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
5 盧根哥斯達（Logan Costa）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）
25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）
16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）
18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）
前鋒：
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
9 賓捷摩（Gilson Benchimol）
11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）
17 韋利施美度（Willy Semedo）
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）
21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）
26 希里奧華利拿（Hélio Varela）