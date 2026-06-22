烏拉圭對佛得角2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單+時間

世界盃2026，烏拉圭對佛得角於6月22日香港時間上午6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。



烏拉圭對佛得角賽果出爐

烏拉圭2:2佛得角

烏拉圭對佛得角直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月22日上午6時

組別：H

烏拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 沙治奧洛捷(Sergio ROCHET）

12 辛迪亞高美利(Santiago MELE）

23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）

後衛

2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）

3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）

4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）

13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）

16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）

17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）

24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）

中場

5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）

6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）

7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）

8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）

10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）

14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）

15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）

20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）

22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）

25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）

26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）

前鋒

9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）

11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）

18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）

19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）

21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）

2026世界盃決賽周參賽球隊：烏拉圭（Getty Images）

佛得角隊｜球員名單陣容

世界盃2026佛得角｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 禾仙夏（Vozinha）

12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）

23 杜斯山度士（CJ dos Santos）

後衛：

2 史托比拉（Stopira）

3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）

4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）

5 盧根哥斯達（Logan Costa）

8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）

13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）

22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）

24 華拿賓拿（Wagner Pina）

25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）

中場：

6 奇雲賓拿（Kevin Pina）

10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）

14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）

15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）

16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）

18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）

前鋒：

7 卡巴爾（Jovane Cabral）

9 賓捷摩（Gilson Benchimol）

11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）

17 韋利施美度（Willy Semedo）

19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）

20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）

21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）

26 希里奧華利拿（Hélio Varela）