挪威對塞內加爾2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播/時間
世界盃2026，挪威對塞內加爾於6月23日香港時間上午8時，於New York/New Jersey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
挪威對塞內加爾直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月23日上午8時
組別：I
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）
塞內加爾隊｜球員名單陣容
門將
1 耶雲迪奧夫（Yehvann DIOUF）
16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）
23 莫利迪奧（Mory DIAW）
後衛
2 馬馬度沙亞（Mamadou SARR）
3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）
4 艾度拿爾錫克（Abdoulaye SECK）
14 伊斯美積及斯（Ismail JAKOBS）
15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）
19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）
24 安東尼文迪（Antoine MENDY）
25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）
中場
5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）
6 柏夫施斯（Pathe CISS）
8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）
17 柏比沙亞（Pape Matar SARR）
21 哈比迪亞拉（Habib DIARRA）
22 沙普高尼戴耶（Bara SAPOKO NDIAYE）
26 柏比古爾（Pape GUEYE）
前鋒
7 阿辛尼迪亞奧（Assane DIAO）
9 班巴迪安（Bamba DIENG）
10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）
11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）
12 卓列夫尼戴耶（Cherif NDIAYE）
13 伊利文尼戴耶（Iliman NDIAYE）
18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR
20 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim MBAYE）