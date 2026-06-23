葡萄牙對烏茲別克2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間

世界盃2026，葡萄牙對烏茲別克於6月24日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。



葡萄牙對烏茲別克直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月24日凌晨1時

組別：K

葡萄牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）

12 荷西沙亞（Jose Sa）

22 雷施華（Rui Silva）

後衛：

2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）

3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）

4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）

5 達洛治（Diogo Dalot）

6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）

13 連拿度維加（Renato Veiga）

14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）

20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）

25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）

中場：

8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）

10 貝拿度施華（Bernardo Silva）

15 祖奧尼維斯（Joao Neves）

21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）

23 域天拿（Vitinha）

24 沙姆哥斯達（Samu Costa）

前鋒：

7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）

11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）

16 坦卡奧（Francisco Trincao）

17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）

18 柏度尼圖（Pedro Neto）

19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）

26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）

2026世界盃決賽周參賽球隊：葡萄牙（Getty Images）

烏茲別克隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|

12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）

16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）

後衛

2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）

3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）

4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）

5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）

13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）

15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）

18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）

24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）

25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）

26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）

中場

6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）

7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）

8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）

9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）

10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）

11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）

17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）

19 根尼夫（Azizjon GANIEV）

22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）

23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）

前鋒

14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）

20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）

21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）