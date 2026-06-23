葡萄牙對烏茲別克2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，葡萄牙對烏茲別克於6月24日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。

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葡萄牙對烏茲別克直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：6月24日凌晨1時
組別：K

葡萄牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）

後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）

中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）

前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）

2026世界盃決賽周參賽球隊：葡萄牙（Getty Images）

烏茲別克隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）

後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）
4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）
26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）

中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）

前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）
21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）

2026世界盃決賽周參賽球隊：烏茲別克（Getty Images）
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