葡萄牙對烏茲別克2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，葡萄牙對烏茲別克於6月24日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
葡萄牙對烏茲別克直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月24日凌晨1時
組別：K
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）
烏茲別克隊｜球員名單陣容
門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）
後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）
4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）
26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）
中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）
前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）
21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）