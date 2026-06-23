英格蘭對加納2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，英格蘭對加納於6月24日香港時間凌晨4時，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
英格蘭對加納直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月24日凌晨4時
組別：L
英格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）
加納隊｜球員名單陣容
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
12 安安格（Joseph ANANG）
16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）
後衛
2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）
4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）
6 阿度慕明（Abdul MUMIN）
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）
20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）
前鋒
7 法達胡（Issahaku FATAWU）
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）
13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）
22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）
24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）
25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）