巴拿馬對克羅地亞2026世界盃｜免費直播時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，巴拿馬對克羅地亞於6月24日香港時間上午7時，於Toronto Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
巴拿馬對克羅地亞直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月24日上午7時
組別：L
巴拿馬隊｜球員名單陣容
門將：
1 路爾斯美積亞（Luis MEJIA）
12 森梅里奧（Cesar SAMUDIO）
22 奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）
後衛：
2 施薩碧克文（Cesar BLACKMAN）
3 荷西哥度巴（Jose CORDOBA）
4 費度艾斯高巴（Fidel ESCOBAR）
5 艾加度法連拿（Edgardo FARINA）
13 基奧雲尼拉莫斯（Jiovany RAMOS）
15 艾歷戴維斯（Eric DAVIS）
16 安達斯安達迪（Andres ANDRADE）
23 米高梅里路（Michael Amir MURILLO）
25 羅迪歷米拿（Roderick MILLER）
26 佐治古迪利斯（Jorge GUTIERREZ）
中場：
6 基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）
7荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）
8 卡拉斯基拉（Adalberto CARRASQUILLA）
11 尤爾巴施拿斯（Yoel BARCENAS）
14 卡路士哈維（Carlos HARVEY）
19 艾拔圖昆迪路（Alberto QUINTERO）
20 安尼保哥度爾（Anibal GODOY）
21 施薩恩尼斯（Cesar YANIS）
24 阿沙利斯倫杜奴（Azarias LONDONO）
前鋒：
9 湯馬斯洛迪古斯（Tomas RODRIGUEZ）
10 伊斯美戴亞斯（Ismael DIAZ）
17 荷西法查度（Jose FAJARDO）
18 施斯里奧禾達文（Cecilio WATERMAN）
克羅地亞隊｜球員名單陣容
門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
23 高達斯基（Dominik Kotarski）
12 彭杜亞（Ivor Pandur）
後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
5 卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
22 盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）
25 艾歷（Martin Erlic）
中場：
7 尼高拉摩路（Nikola Moro）
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
13 尼高拉華錫（Nikola Vlasic）
15 柏沙歷（Mario Pasalic）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
17 彼達蘇錫（Petar Sucic）
18 基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic）
19 東尼富克（Toni Fruk）
21 盧卡蘇錫（Luka Sucic）
前鋒：
9 卡拉馬歷（Andrej Kramaric）
11 安迪布迪美亞（Ante Budimir）
14 比列錫（Ivan Perisic）
20 伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）