世界盃2026巴拿馬｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜巴拿馬足球隊第2次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2018年俄羅斯世界盃分組賽止步。巴拿馬現時世界排名第33位，今屆被編入L組，同組對手包括英格蘭、克羅地亞和加納。本文將會介紹巴拿馬外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：巴拿馬（Getty Images）

巴拿馬現時世界排名：第33（截至4月）

巴拿馬世界盃外圍賽表現：

中北美洲及加勒比海區外圍賽第二圈分組賽，巴拿馬以4戰全勝佳績晉級第三圈；其後亦錄得3勝3和的不敗戰績，以12分排名首位，直接晉級決賽周。

巴拿馬在外圍賽發揮穩定，以分組榜首晉級決賽周。（Getty Images）

巴拿馬近況：

3月底的國際友賽，巴拿馬與南非踢了兩場比賽，先後賽和1：1及2：1奏凱。

巴拿馬世界盃最佳成績：分組賽

巴拿馬之前只曾出戰2018年俄羅斯世界盃，當屆與英格蘭、比利時及突尼西亞同組，三戰皆北出局。

巴拿馬於2018年首戰世界盃。（Getty Images）

巴拿馬主教練：基斯甸臣（Thomas Christiansen）

53歲的西班牙籍教頭基斯甸臣自2020年執教至今，成為巴拿馬史上任職最久的教練。他帶領巴拿馬於2023年第三次闖入中北美及加勒比海金盃賽決賽，以0：1不敵墨西哥。

巴拿馬主帥：基斯甸臣（Getty Images）

巴拿馬焦點球星：卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）

27歲的卡拉斯基利亞效力墨西哥超級聯賽勁旅普馬斯，今季代表球會於各項賽事出場36次，貢獻2個入球及7次助攻。

卡拉斯基利亞。（Getty Images）

巴拿馬世界盃26人名單陣容：

巴拿馬暫未公布世界盃26人名單，本文將隨球隊公布而持續更新。

巴拿馬出線形勢：

英格蘭與克羅地亞實力雄厚，加納亦非泛泛之輩，巴拿馬在L組大有機會「到此一遊」。

巴拿馬L組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026巴拿馬L組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 早上07:00 加納Vs巴拿馬 2026年6月24日（三） 早上07:00 巴拿馬Vs克羅地亞 2026年6月28日（日） 凌晨05:00 巴拿馬Vs英格蘭

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