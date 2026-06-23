哥倫比亞對剛果2026世界盃｜免費直播時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，哥倫比亞對剛果民主共和國於6月24日香港時間上午10時，於Guadalajara Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
哥倫比亞對剛果民主共和國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月24日上午10時
組別：K
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 奧斯賓拿（David Ospina）
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
24 艾華路蒙迪路（alvaro Montero）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
4 辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）
13 耶利文拿（Yerry Mina）
17 莫積卡（Johan Mojica）
18 韋拿迪達（Willer Ditta）
22 迪華馬查度（Deiver Machado）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
5 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）
6 李察里奧斯（Richard Rios）
8 佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal）
10 J洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
15 祖安樸迪拿（Juan Portilla）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
20 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）
21 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
19 古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）
26 卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez）
剛果民主共和國隊｜球員名單陣容
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢
門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
16 法尤魯（Timothy Fayulu）
21 艾普路（Matthieu Epolo）
後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）
12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）
中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
11 卡古達（Gaël Kakuta）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
15 查斯保拉（Aaron Tshibola）
18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）
25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）
前鋒：
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
10 邦干達（Theo BONGONDA）
13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）
17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）
19 馬耶尼（Fiston MAYELE）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）
23 西蒙班沙（Simon BANZA）