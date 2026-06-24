南非對韓國2026世界盃｜免費直播時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，南非對韓國於6月25日香港時間上午9時，於Monterrey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
南非對韓國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月25日上午9時
組別：A
南非隊｜球員名單陣容
門將：
1 路雲威廉斯（Ronwen Williams）
16 薛普查恩（Sipho Chaine）
22 列卡度哥斯（Ricardo Goss）
後衛：
2 馬圖魯迪（Thabang Matuludi）
3 安達曼尼（Khulumani Ndamane）
6 摩迪巴（Aubrey Modiba）
14 麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）
18 森姆基利卡賓尼（Samukele Kabini）
19 斯比西（Nkosinathi Sibisi）
20 梅達奧（Khuliso Mudau）
21 伊美奧干（Ime Okon）
24 馬簡安耶（Olwethu Makhanya）
26 巴特利哥斯（Bradley Cross）
中場：
4 迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）
5 馬柏達（Thalente Mbatha）
11 薛華尼（Themba Zwane）
13 耶耶薛度利（YAYA SITHOLE）
23 積頓阿當斯（Jayden Adams）
前鋒：
7 阿波利斯（Oswin Appollis）
8 摩林美（Tshepang Moremi）
9 利尼科士打（Lyle Foster）
10 摩科堅（Relebohile Mofokeng）
12 馬錫高（Thapelo Maseko）
15 雷尼斯（Iqraam Rayners）
17 麥戈帕（Evidence Makgopa）
25 施比利比利（Kamogelo Sebelebele）
韓國隊｜球員名單陣容
門將：
1 金承奎（Kim Seung-gyu）
12 宋範根（Song Bum-keun）
21 趙賢祐（Jo Hyeon-woo）
後衛：
2 李韓汎（Lee Han-beom）
3 李基赫（Lee Gi-hyuk）
4 金玟哉（Kim Min-jae）
5 金泰賢（Kim Tae-hyeon）
13 李泰錫（Lee Tae-seok）
14 趙偉濟（CHO Wi Je）
15 金紋奐（Kim Moon-hwan）
16 朴鎮燮（Park Jin-seob）
22 薛永佑（Seol Young-woo）
23 卡斯洛普（Jens Castrop）
中場：
6 黃仁範（Hwang In-beom）
8 白昇浩（Paik Seung-ho）
10 李在城（Lee Jae-sung）
17 裴峻浩（Bae Jun-ho）
19 李康仁（Lee Kang-in）
20 楊賢俊（Yang Hyun-jun）
24 金鎮圭（Kim Jin-gyu）
25 嚴智星（Eom Ji-sung）
26 李東炅（Lee Dong-gyeong）
前鋒：
7 孫興慜（Son Heung-min）
9 曹圭成（Cho Gue-sung）
11 黃喜燦（Hwang Hee-chan）
18 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）