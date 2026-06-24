瑞士對加拿大2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，瑞士對加拿大於6月25日香港時間凌晨3時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。
瑞士對加拿大直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月25日凌晨3時
組別：B
瑞士隊｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）
加拿大隊｜球員名單陣容
門將：
1 辛基亞（Dayne St. Clair）
16 基比奧（Maxime Crépeau）
18雲古特文（Owen Goodman）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）
4 Luc de Fougerolles
5 祖爾禾達文（Joel Waterman）
13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）
11 利安米拿（Liam Millar）
14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）
21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）
25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）
前鋒
9 施利拿連（Cyle Larin）
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
24 龐馬斯大衛（Promise David）