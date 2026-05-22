世界盃2026瑞士｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜瑞士足球隊第13次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1934、38及54年世界盃，晉級8強。瑞士現時世界排名第19，今屆被編入B組，同組對手包括加拿大、波斯尼亞、卡塔爾。本文將介紹瑞士外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：瑞士（Getty Images）

瑞士現時世界排名：第19（截至4月）

瑞士世界盃外圍賽表現：

瑞士在歐洲區外圍賽被分入B組中，同組有瑞典、斯洛文尼亞、科索沃。瑞士以6場4勝2和的不敗戰績奪分組首名，攻入14球僅失2球。

瑞士在歐洲區外圍賽以6場4勝2平的不敗戰績強勢出線。（Getty Images）

瑞士近況：

在2026年3月底的友誼賽中，瑞士隊先以3：4敗予德國，再以0：0賽和挪威。

瑞士世界盃最佳成績：8強

瑞士曾在1934年、1938年及1954年3度闖入世界盃8強。但是，瑞士已逾半世紀沒有再闖過淘汰賽首圈，近年來最佳成績為2014年、2018年及2022年連續三屆世界盃闖入16強。

瑞士近年來最好成績為世界盃16強。（Getty Images）

瑞士主教練：耶堅（Murat Yakin）

現年51歲的耶堅自2021年接掌帥印以來，戰術靈活多變。雖然球隊曾在2022年世界盃16強慘敗葡萄牙，但他帶領球隊在2024年歐國盃重拾尊嚴，殺入8強。瑞士足協對其信任有加，與其續約，讓他有充足時間打造這支技術與力量兼備的十字軍團。

瑞士主教練：耶堅（Getty Images）

瑞士焦點球星：格列沙加（Granit Xhaka）

格列沙加身為瑞士國家隊隊長與中場核心，擁有極為豐富的大賽經驗，至今為瑞士上陣超過140場，是隊史出場數最多的球員之一，先後參加過2014年、2018年、2022年3屆世界盃以及2016年、2020年、2024年3屆歐國盃，協助球隊連續多屆進入淘汰賽階段，並在2024歐國盃帶領球隊闖入8強。

他職業足跡遍佈歐洲頂級聯賽，效力阿仙奴期間2次奪英格蘭足總盃，轉投利華古遜後更以主力中場身份協助球隊拿下德甲、德國盃雙冠，個人具備硬朗的防守、出色的節奏掌控與精準長傳能力，無論在球會還是國家隊都是戰術體系中不可或缺的靈魂人物。現效力於新特蘭，今季被任命為隊長。

身為隊長及中場大腦，格列沙加是球隊不可或缺的靈魂，負責掌控比賽節奏。（Getty Images）

瑞士世界盃26人名單陣容

門將：基拿（Marvin Keller/年青人）、基哥高保（Gregor Kobel/多蒙特）、麥禾高（Yvon Mvogo/羅連安特)

後衛：文路爾艾簡治（Manuel Akanji/國際米蘭）、奧列利阿曼達（Aurele Amenda/法蘭克福） 、艾萊哥美特（Eray Comert/華倫西亞）、尼高艾維迪（Nico Elvedi/慕遜加柏） 、盧卡查基斯（Luca Jaquez/史特加）、美路穆希姆（Miro Muheim/漢堡）、列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez/貝迪斯）、施雲韋迪馬（Silvan Widmer/緬恩斯）

中場：艾比斯查（Michel Aebischer/比薩SC）、基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht/年青人）、費奧拿（Remo Freuler/博洛尼亞）、阿當查沙利（Ardon Jashari/AC米蘭）、文森比（Johan Manzambi/弗賴堡）、法比安利達（Fabian Rieder/奧格斯堡）、迪積比爾蘇維（Djibril Sow/西維爾）、魯賓華加斯（Ruben Vargas/西維爾）、格列沙加（Granit Xhaka/新特蘭）、薩卡利亞（Denis Zakaria/摩納哥）

前鋒：安杜尼（Zeki Amdouni/般尼）、比列安保路（Breel Embolo/雷恩）、薛迪伊登（Cedric Itten/杜塞爾多夫）、丹尼杜耶（Dan Ndoye/諾定咸森林）、諾亞奧卡科（Noah Okafor/列斯聯）

瑞士出線形勢：

作為B組的種子隊，瑞士的整體實力及排名均為組內最高。儘管東道主加拿大擁有主場優勢，且卡塔爾與波斯尼亞均具備爆冷實力，但大賽經驗豐富的瑞士仍被一致看好能以小組首名出線。

瑞士B組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026瑞士A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 凌晨03:00 卡塔爾Vs瑞士 2026年6月19日（五） 凌晨03:00 瑞士Vs波斯尼亞 2026年6月25日（四） 凌晨03:00 瑞士Vs加拿大

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