波斯尼亞對卡塔爾2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，波斯尼亞對卡塔爾於6月25日香港時間凌晨3時，於Seattle Stadium舉行，Now619/617直播播放。
波斯尼亞對卡塔爾直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月25日凌晨3時
組別：B
波斯尼亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）
12 祖卡斯（Mladen Jurkas）
22 施盧米斯歷（Martin Zlomislic）
後衛：
2 尼赫梅積傑（Nihad Mujakic）
3 夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic）
4 梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）
5 哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）
7 阿馬達迪（Amar Dedic）
18 尼高拉基迪（Nikola Katic）
21 雷迪積（Stjepan Radeljic）
24 尼達施歷（Nidal Celik）
中場：
6 班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic）
8 基哥域（Armin Gigovic）
13 艾雲巴錫（Ivan Basic）
14 艾雲辛積（Ivan Sunjic）
15 美歷（Amar Memic）
16 夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic）
17 丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic）
19 阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）
20 巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic）
26 艾敏馬歷（Ermin Mahmic）
前鋒：
9 沙美巴沙達（Samed Bazdar）
10 迪米洛域（Ermedin Demirovic）
11 迪斯高（Edin Dzeko）
23 達巴高域（Haris Tabakovic）
25 祖禾盧傑（Jovo Lukic）
卡塔爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 阿般拿達（Mahmud Abunada）
21 沙拿薩卡利亞（Salah Zakaria）
22 美沙爾巴森（Meshaal Barsham）
後衛：
2 柏度米基爾（Pedro Miguel）
3 盧卡斯文迪斯（Lucas Mendes）
4 伊沙拉耶（Issa Laye）
5 查森加貝（Jassem Gaber）
13 艾約比艾維（Ayoub Al-Oui）
14 賀曼艾密（Homam Ahmed）
16 高基希（Boualem Khoukhi）
18 蘇坦艾比歷克（Sultan Al-Brake）
25 艾侯辛（Al-Hashmi Al-Hussain）
中場：
6 艾度拿斯夏譚（Abdulaziz Hatem）
12 保迪亞夫（Karim Boudiaf）
17 艾加尼希（Ahmed Al-Ganehi）
20 艾密法迪希（Ahmed Fathy）
23 艾森馬迪保（Assim Madibo）
前鋒：
7 阿拉爾甸（Ahmed Alaaeldin）
8 艾美臣祖利亞（Edmilson Junior）
9 穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）
10 艾希度斯（Hassan Al-Haydos）
11 阿克林阿費夫（Akram Afif）
15 艾杜里沙克（Yusuf Abdurisag）
19 艾莫爾斯阿里（Almoez Ali）
24 塔辛賈姆希德（Tahsin Jamshid）
26 穆罕默德馬萊（Mohamed MANAI）