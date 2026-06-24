摩洛哥對海地2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，摩洛哥對海地於6月25日香港時間上午6時，於Atlanta Stadium舉行，Now619/617直播播放。
摩洛哥對海地直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月25日上午6時
組別：C
摩洛哥隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）
海地隊｜球員名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
12 阿歷山大皮耶（Woodensky Pierre）
23 杜維加（Josué Duverger）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
3 菲蒙斯（Keeto Thermoncy）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
13 杜克拿確斯（Duke Lacroix）
22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）
24 韋古恩斯柏加恩（Wilguens Paugain）
中場：
6 卡爾辛迪（Carl Sainté）
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
14 利華頓皮耶（Leverton Pierre）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）
26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）
前鋒：
7 戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.）
9 特根斯拿桑（Duckens Nazon）
11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
16 蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）
18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）
19 耶辛科東尼（Yassin Fortuné）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）