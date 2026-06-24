捷克對墨西哥2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，捷克對墨西哥於6月25日香港時間上午9時，於Mexico City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
捷克對墨西哥直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月25日上午9時
組別：A
捷克隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬迪積高華（Matej Kovar）
16 史坦尼克（Jindrich Stanek）
23 漢尼錫（Lukas Hornicek）
後衛：
2 大衛森馬（David Zima）
3 湯馬士賀利斯（Tomas Holes）
4 羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）
5 華迪美高法爾（Vladimir Coufal）
6 查路比克（Stepan Chaloupek）
7 卡積治（Ladislav Krejci）
14 大衛祖拉錫（David Jurasek）
20 錫尼利（Jaroslav Zeleny）
21 杜迪拿（David Doudera）
中場：
8 華迪美達里達（Vladimir Darida）
12 歷卡斯施夫（Lukas Cerv）
17 盧卡斯普禾特（Lukas Provod）
18 沙迪歷（Michal Sadilek）
22 湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）
24 阿歷山大蘇查卡（Alexandr Sojka）
25 索祖歷（Hugo Sochurek）
前鋒：
9 阿當荷路錫（Adam Hlozek）
10 柏德列舒希克（Patrik Schick）
11 贊古捷達（Jan Kuchta）
13 捷提爾（Mojmir Chytil）
15 柏華蘇歷（Pavel Sulc）
19 湯馬士祖利（Tomas Chory）
26 域辛斯基（Denis Visinsky）
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）
13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）
20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）
17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）
18 奧比特華加斯（Obed Vargas）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
10 阿歷西斯域加Alexis Vega）
11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）
14 艾曼度干沙利斯（Armando González）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
21 施薩靴亞達（César Huerta）
22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）