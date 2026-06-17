世界盃2026｜麥巴比追平世盃入球紀錄僅差2球　爭議判決無阻開齋

法國於I組硬撼塞內加爾的賽事，爆出今屆世界盃最大的球證判決爭議，法國前鋒麥巴比在下半場疑似遭對手禁區內絆跌，球證經VAR覆核後竟維持不吹罰12碼的原判，令人譁然。不過麥巴比隨後梅開二度，助球隊以3：1擊敗對手，他也以58個入球，榮登法國隊史射手榜首位。



法國上半場受制於塞內加爾的嚴密防守，只能以0：0悶和半場，但主帥迪甘斯易邊後將米高奧利斯移入中路組織攻勢， 功效入竿見影，該名拜仁慕尼黑球星幾次精妙傳送，令麥巴比有不少埋門機會，也令塞軍防線開始出現漏洞。

塞內加爾文尼在禁區內剷掉麥巴比皮球時有碰撞，但球證翻看VAR影片後指二人未有接觸，無判12碼。（路透社）

爭議判決在58分鐘出現。當時麥巴比右路引球突入禁區，回防的沙迪奧文尼飛剷攔截，麥巴比應聲跌倒，不過澳洲籍球證Alireza Faghani卻認為沒犯規，只給予法國一個角球。

塞內加爾文尼在禁區內剷掉麥巴比皮球時有碰撞，但球證翻看VAR影片後指二人未有接觸，無判12碼。（路透社）

VAR房裏的球證顯然不太同意這個判決，然後讓Alireza Faghani自己觀看慢鏡。當他看完後，用手指向前方時，法國球迷隨即歡呼，因為大家都以為他指的是12碼點。然而，原來球證指向前方是代表塞軍重獲球權，因為他認為麥巴比跌倒是他觸碰文尼在先，於是這時輪到塞軍球迷慶祝了。

塞內加爾文尼在禁區內剷掉麥巴比皮球時有碰撞，但球證翻看VAR影片後指二人未有接觸，無判12碼。（路透社）

任BBC嘉賓旁述的前英格蘭前鋒舒利亞直言不解：「我不明白。你看，是文尼撲了過去，他的左腳踢到了麥巴比；麥巴比明明在他前面，怎麼可能先碰到他呢？這真是太奇怪了。」前英超助理裁判Darren Cann亦認為：「說實話，我無法支持球證的判決；在我看來，這顯然是個12碼罰球。」

法國進攻以麥巴比為核心，踢至尾段仍然未有放棄入波機會搶攻對手。（路透社）

不過，法國沒有因此打亂陣腳，反而愈踢愈好，麥巴比在66分鐘接應奧利斯妙傳，小禁區右路快射得手，打破僵局。然後後備入替的巴特利巴高拿在82分鐘為法國再下一城。雖然效力巴黎聖日耳門的小將伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）在補時階段為塞軍追回一球，但「麥總」隨即發揮射手本色，以一記遠射再度建功，也助法國以3：1旗開得勝。

麥巴比距離追平德國高路斯的世界盃入球紀錄僅差2球。（路透社）

麥巴比梅開二度後，除了國際賽入球超越了前輩基奧特的57球外，他於世界盃亦累積到14球進帳，越過了法國名宿方亭（13球），與已故德國「轟炸機」武勒並列歷來射手榜第3位，只欠榜首的德國另一射手高路斯2球。以麥巴比狀態這樣勇銳、供應如此充足來說，他今屆大有機會締造歷史。