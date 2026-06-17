世界盃2026｜哈利卡尼追逐碧咸步伐 對克羅地亞115次上陣追平偶像

英格蘭隊長哈利卡尼與偶像碧咸的淵源始自8、9歲時候，多年後的今天，當哈利卡尼於香港時間周四（18日）凌晨4時對克羅地亞的首場分組賽上陣時，將會追平碧咸115次為「三獅軍團」披甲的紀錄。



哈利卡尼在賽前記者會上表示：「能夠追平碧咸的紀錄，對我來說是重要的事。在我的成長歷程裏，碧咸是我的偶像，我一直夢想有一天像碧咸那樣穿起英格蘭國家隊的球衣，如今能與偶像並駕齊驅，絕對是偉大的里程碑。」

英格蘭將在分組賽首戰對克羅地亞，屆時哈利卡尼將會第115次為英格蘭上陣，追平碧咸紀錄。（路透社）

哈利卡尼自小視碧咸為偶像，8、9歲時效力的少年隊Ridgeway Rovers，是碧咸年少時效力的第一間球會，連母校Chingford Foundation School也是碧咸就讀的中學。2005年，碧咸在倫敦三一浮標碼頭（Trinity Buoy Wharf）出席足球宣傳活動，曾經擁着兩個小朋友合照，兩個小朋友正是哈利卡尼和他的青梅竹馬Kate，長大後兩人更共諧連理，締結童話故事般的婚姻。

2005年一次宣傳活動，碧咸擁着兩個小朋友，他們正是哈利卡尼與太太Kate。（Instagram截圖）

若哈利卡尼順利奪得第115頂喼帽，將與碧咸並列英格蘭史上出場次數第三虱的球員，頭兩位是傳奇門將施路頓（Peter Shilton）的125場，以及朗尼（Wayne Rooney）的120場。

哈利卡尼（左）已準備好在世界盃首戰上陣。（路透社）

英格蘭在2018年世界盃準決賽曾經不敵克羅地亞，當年哈利卡尼已在陣中，克羅地亞方面當然少不了中場莫迪歷。六年之後，兩人再次於世界盃碰頭，哈利卡尼對已屆40歲的莫迪歷和美斯、C朗拿度等老將由衷致敬：「能夠在最頂級舞台維持二十多年高水平，這就是『優秀球員』與『偉大球員』的分水嶺。」那麼，哈利卡尼自覺會成為美斯等人的其中一員嗎？他說，目前只會專注比賽，待十年後或退役後，才回頭欣賞自己的成就。