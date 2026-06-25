突尼西亞對荷蘭2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，突尼西亞對荷蘭於6月26日香港時間上午7時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
突尼西亞對荷蘭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月26日上午7時
組別：F
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 查馬卡Mouhib Chamakh
16 艾曼達曼Aymen Dahmen
23 賓希辛Sabri Ben Hessen
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
4 奧馬列卻克（Omar Rekik）
5 阿當艾路斯（Adem Arous）
6 戴倫布朗（Dylan Bronn）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）
23 尼夫法迪（Moutaz Neffati）
24 捷基維（Raed Chikhaoui）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）
12 賓奧尼斯（Mortadha Ben Ouanes）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
15 比哈積馬侯特（Mohamed Belhadj Mahmoud）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
前鋒：
7 艾利斯艾祖利（Elias Achouri）
8 伊拿斯沙特（Elias Saad）
9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）
14 卡列艾耶利（Khalil Ayari）
18 賴恩伊路美（Rayan Elloumi）
19 法拉斯查奧迪（Firas Chaouat）
26 圖歷迪（Sebastian Tounekti）
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
13 洛菲斯（Robin Roefs）
23 菲利根（Mark Flekken）
後衛：
2 祖利安添巴（Jurriën Timber）
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
12 麥斯韋化（Mats Wieffer）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
25 祖列爾哈圖（Jorrel Hato）
中場
3 迪魯恩（Marten de Roon）
7 祖斯甸古華特（Justin Kluivert）
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
16 古斯迪爾（Guus Til）
20 古普美拿斯（Teun Koopmeiners）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
26 昆坦添巴（Quinten Timber）
前鋒
9 韋格賀斯（Wout Weghorst）
10 迪比（Memphis Depay）
11 加普（Cody Gakpo）
17 路亞蘭治（Noa Lang）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）
24 森馬維（Crysencio Summerville）