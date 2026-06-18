世界盃2026球評｜英格蘭減傳控　快速逼搶破敵　杜慈變招初見成效

英格蘭在今屆世界盃初登場，於L組清風送爽地以4：2擊敗上屆季軍克羅地亞，也報卻8年前俄羅斯世盃於4強被對方淘汰的一敗之仇。球迷們在賽前質疑英軍主帥杜慈（Thomas Tuchel）的戰術與點兵，如今是否要向這位德國籍教頭送上道歉信呢？



在這一仗開始前，杜慈面對外界兩大責難，其一是戰術保守，球隊行軍推進遲緩，跟前朝修夫基的悶蛋足球不遑多讓；其二是挑選今次世盃名單，竟然棄用高爾彭馬、菲爾科頓、哈利馬古尼等大牌球星，甚至當閘位球員利華文圖陣前因傷退隊，他竟補選車路士中堅查禾查洛巴，而不是傳球出色得足以改變戰局的阿歷山大阿諾特。

英格蘭今場快速推進，跟荷蘭、西班牙或葡萄牙重視控球的方式背道而馳，配合高位壓逼，爭取空間進攻。（路透社）

就今仗所見，杜慈一改熱身賽時審慎的踢法，非常強調兩翼快速進襲，尤其平時也會墮後協助組織的中鋒哈利卡尼，甚至退到防中位置拉走對方的守將，然後以長傳將皮球送到右翼的馬度基或左路的安東尼哥頓，而負責高速衝入禁區接應的則是攻中祖迪比寧咸。

這套快速推進的戰術，跟荷蘭、西班牙或葡萄牙重視控球的方式背道而馳，而且還配合高位壓逼，好處是前場多了空間進攻，壞處當然是防守亦多了空間給對方進攻，因此最終湊成4：2的戰果絕非偶然。

連哈利卡尼也全場走上走落，甚至退到防中位置拉走對方的守將再作長傳。（路透社）

當然，哈利卡尼於12及42分鐘的入球，是來自12碼及英格蘭向來擅長的角球戰術；但比寧咸易邊後2分鐘接應長傳高速殺入禁區建功，以及拉舒福特憑快速反擊在85分鐘「埋齋」，便是杜慈戰術核心展現的成果。

在戰術上，杜慈交出了令人滿意的答卷，但選人上，又能否自圓其說呢？在這一支克羅地亞身上，未必能完全驗證，畢竟「格仔軍」如今正值新舊交替，40歲的莫迪歷感覺時不與我，19歲新秀中堅盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）雖然潛質優厚，但經驗尚淺，他率領的防線充滿漏洞，因此英格蘭今仗就算大勝，也未足以令人完全信服。

史東斯是否足夠硬淨，以及與隊友拍檔默契是否足夠，仍待觀望。（路透社）

首先，最大的疑問還是選擇了今季甚少上陣的史東斯，而不是在曼聯保持高水平演出的馬古尼。今仗擔任正選的史東斯，雖沒明顯錯漏，但他與安斯干沙（Ezri Konsa）這對中堅組合，未能讓人放心，譬如所失兩球，起點都是被對手吊高球到身後，如果有頂上功夫了得的馬古尼坐陣是否會好一點呢？

馬度基處理反擊不甚成熟，一味低頭盤球推進，但決定傳送時機經常做錯。（路透社）

另一個惹人疑問的位置是右翼馬度基。無疑這名阿仙奴翼鋒速度高，敢衝敢闖，也為英格蘭博得了12碼，但他今仗幾球反擊的處理卻不甚成熟，一味低頭盤球推進，但到了禁區邊沿卻做錯決定，如果他的處理更成熟，球隊可能在上半場已領先。下半場入替他的「師兄」布卡約沙卡，便示範了毋須推得太死，早一點傳給空位的隊友（拉舒福特），可以造成更大的威脅。如果杜慈選用的是球商更高的彭馬或科頓，又會有怎樣的發展呢？

英軍主帥杜慈一改熱身賽時審慎的踢法，今仗向對手不斷快速進襲。（路透社）

杜慈今仗無疑展示了改變戰術的決心與成效，但若說要向他送上道歉信，或許是快了一點。不過，英格蘭球迷可以先慶祝一番，因為擊敗了同組最強的克羅地亞後，英軍出線32強的機會可謂高唱入雲。