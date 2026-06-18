世界盃賽程2026｜一連11日免費直播 包括端午節+即睇三大焦點賽事

世界盃2026進入分組賽第二輪，由昨日（17日）開始，將會連續11日有免費直播，當中包括分組賽第三輪，直接決定球隊晉級32強還是打道回府。

適逢端午節公眾假期撞正星期五，為香港人帶來三日連假，本文列出Viu TV 99台連續11日的免費直播賽程，以及港九新界各區睇波資訊。



Viu TV 99台免費直播今屆世界盃25場賽事，其中由6月17日至6月27日每日最少有一場，6月23及24日更每日免費播兩場。這11日主要覆蓋分組賽第二輪及第三輪，場次包括備受香港人關注的焦點球隊，例如日本、韓國和挪威。

世界盃免費直播｜連續11日直播焦點

墨西哥Vs韓國｜6.19上午9時

6月19日端午節公眾假期，早上9時有A組第二輪分組賽墨西哥對韓國，墨西哥在揭幕戰以2：0輕挫南非，韓國則以2：1擊敗捷克，若於今仗全取3分，6分在手出線形勢明顯佔優。

突尼西亞Vs日本｜6.21中午12時

日本在F組首場分組賽與荷蘭激戰，最終踢成2：2，雙方各得1分，瑞典則以3分排榜首。日本要力爭出線，餘下兩仗不容有失，尤其突尼西亞是同組實力最弱對手，日本誓全力出擊，力爭3分之餘也必須擴大得失球優勢。

挪威Vs塞內加爾｜6.23上午8時

夏蘭特將在23日帶領挪威對塞內加爾，上演I組第二輪分組賽。夏蘭特在首戰梅開二度，入球能力毋庸置疑，他的心態肯定不是「到此一遊」，誓要帶領挪威出線32強，今仗對首戰落敗的塞內加爾，是力爭3分的好機會。

世界盃免費直播｜連續11日直播賽程時間表

ViuTV免費直播第一及二輪分組賽賽程 6月17日（三） 凌晨3時 【I組】法國對塞內加爾 6月18日（四） 上午10時 【K組】烏茲別克對哥倫比亞 6月19日（五） 上午9時 【A組】墨西哥對韓國 6月20日（六） 凌晨3時 【D組】美國對澳洲 6月21日（日） 中午12時 【F組】突尼西亞對日本 6月22日（一） 上午9時 【G組】新西蘭對埃及 6月23日（二） 上午8時 【I組】挪威對塞內加爾 6月23日（二） 上午11時 【J組】約旦對阿爾及利亞 6月24日（三） 上午7時 【L組】巴拿馬對克羅地亞 6月24日（三） 上午10時 【K組】哥倫比亞對剛果民主共和國

ViuTV免費直播第三輪分組賽賽程 6月25日（四） 上午9時 【A組】南非對韓國 6月26日（五） 上午10時 【D組】土耳其對美國 6月27日（六） 上午11時 【G組】新西蘭對比利時

世界盃免費直播｜港九新界邊度有波睇

世界盃免費直播｜蘭桂坊

Now TV與蘭桂坊合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區，聯同20間餐廳、酒吧及娛樂場所提供多項睇波優惠、活動和消費獎賞。

世界盃免費直播｜蓮香樓

蓮香樓中環及尖沙咀店設有大型屏幕LED直播世界盃，茶客與平時一樣，付上18元茶位費用再叫一籠點心，即可在現場睇波，不設額外睇波收費。

世界盃免費直播｜奧海城

奧海城以430吋高清大電視足本播放全部104場賽事，早場賽事更有「親子專區」，提供家庭座位及打氣物品。場內亦設有3.5米高的巨型經典「西瓜波」打卡位、西瓜波波池及球場主題打卡位，並引入懷舊桌上足球機和新興桌下足球。

世界盃免費直播｜觀塘apm

觀塘apm直播104場賽事，同時設置按摩椅區域，憑The Point會員積分（500分），可享受15分鐘按摩體驗。

世界盃免費直播｜啟德體育園

啟德零售館2中庭有大電視直播超過30埸賽事，體育園又與可口可樂公司合作，在指定時間派可樂，及與AC米蘭足球學院合作在商場舉辦免費兒童足球體驗班。

世界盃免費直播｜屯門市廣場將

屯門市廣場以540吋大電視全程直播104場賽事，並與PlayStation合作在周末期間舉辦「足球皇帝挑戰賽」。

世界盃免費直播｜新都城中心

新都城中心商場有24小時觀戰區，以280吋4K高清電視全程直播104場賽事。周末和公眾假期期間，現場有兒童足球體驗班、花式足球表演、互動足球機工作坊，以及「球迷面部彩繪體驗」與「半永久紋身體驗」。

世界盃免費直播｜荃新天地

荃新天地直播104場賽事，亦舉辦以足球為主題的爬行及障礙賽、長者足球健體操等。

世界盃免費直播｜新城市廣場

沙田新城市廣場有520吋大電視直播25場世界盃賽事，現場有用15萬顆LEGO拼出的3米高巨型大力神盃。