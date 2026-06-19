世界盃2026｜加拿大干尼遭踢斷腳　大炒9人卡塔爾6球　取史上首勝

世界盃2026分組賽第二輪，B組兩支隊伍迎來一場今屆與上屆主辦國碰頭，加拿大有中場伊斯馬爾干尼被踢斷腳，對方卡塔爾則有2人被逐，最終東道主以6：0大勝卡塔爾，取下世盃決賽周首場勝利。



16分鐘，約拿芬大衛（Jonathan David）起腳遠射被撲出不遠，施利拿連（Cyle Larin）門前補射破網，加拿大先開紀錄領先。29分鐘，達莊保查蘭（Tajon Buchanan）射波被對方守衛閂到，皮球彈高後落在約拿芬大衛面前，他轉身球不着地起腳抽射成2：0。

約拿芬大衛早斷球不着地起腳抽射成2：0。（路透社）

兩分鐘後，保查蘭在禁區邊被卡塔爾賀馬艾阿敏（Homam Ahmed）撞跌，球證起初判加拿大獲12碼兼罰賀曼艾密黃牌；隨後經視像助理裁判（VAR）覆核後，球證指賀馬艾阿敏蓄意破壞對方單刀入球機會，改罰紅牌將他逐離場，但由於犯規地點未入禁區，12碼改判為直接罰球，加拿大罰球射高。

加拿大球員入球後跳起慶祝。（路透社）

上半場補時3分鐘，保查蘭門前再添紀錄，多打一人的加拿大，半場三球領先返回更衣室。

加拿大總理卡尼入場觀戰，興奮慶祝入球，旁為國際足協主席恩芬天奴。（路透社）

換邊後7分鐘，加拿大伊斯馬爾干尼（Ismael Kone）被對方艾森馬迪保（Assim Madibo）踢跌後左小腿明顯變形，經治理後被抬離場，干尼離場前狀態清醒，更在抬床上坐起來向現場觀眾揮手致意。艾森馬迪保則經覆核後由黃牌被提升至紅牌趕離場。

加拿大伊斯馬爾干尼被踢斷腳後抬離場，當時他狀態清醒，更坐起來向觀眾揮手。（路透社）

63分鐘，入替離場干尼的尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）禁區邊主射罰球在人牆邊彎過擦近柱彈入，沙利巴場後造出「8」字手勢以示向干尼表示支持，其後更舉起干尼的球衣，此入球將加拿大球員精神從擔心隊友傷勢中重新團結。

加拿大約拿芬大衛帽子戲法

75分鐘，加拿大沙菲爾保禁區邊「車身」臥射飛向遠柱，本身皮球未能中目標，但卡塔爾艾侯辛（Al-Hashmi Al-Hussain）門前欲解圍時大「撻Q」抽入自己龍門擺烏龍，9人應戰的卡塔爾兵敗如山倒，已5球落後。補時2分鐘，約拿芬大衛再入一球，上演帽子戲法，加拿大6：0取下自1986年首次參加世盃決賽周以來首場勝利。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：