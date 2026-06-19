世界盃2026｜英格蘭贏波後「轉戰」棒球場　杜慈為皇家主持開球禮

英格蘭日前於世界盃L組首戰以4：2輕取克羅地亞，旗開得勝心情大好。賽後24小時，主帥杜慈（Thomas Tuchel）與隊長哈利卡尼（Harry Kane）、後衛丹般恩（Dan Burn）和迪積史賓斯（Djed Spence）到了MLB肯薩斯市皇家（Kansas City Royals）主場，為皇家鬥紅雀的常規賽擔任開球禮嘉賓。



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MLB常規賽在世界盃期間繼續舉行，也因為世界盃而增添不少難得的畫面，例如從家鄉遠道到波士頓為蘇格蘭打氣的「格子軍」球迷，早前便到芬威球場（Fenway Park）觀看波士頓紅襪的棒球賽，嗜酒的他們大嘆球場啤酒，又吹奏蘇蘭格風笛，點燃棒球賽氣氛。

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今天，英格蘭主帥杜慈便與三名球員到訪皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium），杜慈穿起皇家26號球衣，站在投手丘上為球賽主持開球禮。同場出席的哈利卡尼在社交媒體發帖：「與隊友一起享受棒球的樂趣，真是美好的恢復日，希望有一天能夠試試擊球的滋味。」

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英格蘭下場L組分組賽將於香港時間6月24日凌晨4時舉行，對手是上場以1：0輕勝巴拿馬的非洲球隊加納。