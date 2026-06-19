世界盃2026｜久保建英無緣對突尼西亞　留駐地治療左膝未敢大動作

日本在世界盃F組首戰與荷蘭打成2：2平手，要爭出線32強，香港時間周日（21日）中午12時對突尼西亞一戰不容有失，然而大戰當前傳來壞消息，上仗傷出的中場大將久保建英沒有隨隊出發到墨西哥蒙特雷（Monterrey），代表他將缺陣日本對突尼西亞一戰。

據報久保建英左膝扭傷，不算嚴重，他被拍攝到步離康復治療中心上車，明顯對左膝動作小心翼翼，但行動仍算自如。

日本Vs突尼西亞｜6.21中午12:00｜Viu TV 99台、Now 618台直播



久保建英於對荷蘭一戰傷出，雖然他離開草地時能夠步行，但賽後被西班牙傳媒拍到要坐輪椅離開，日本隊未有公布久保建英傷情。不過，據《體育日本》報道，日本出發到蒙特雷，準備周日對突尼西亞一戰，久保建英沒有隨隊出發，意味着他將在這場比賽倦勤。

日本將於F組第二場分組賽鬥突尼西亞。（路透社）

久保建英於F組首戰對荷蘭時受傷，將缺陣對突尼西亞一戰。（路透社）

日本官方未有公布久保建英傷情，但據日本傳媒ゲキサカ引述消息，皇家蘇斯達體育總監曾了解久保建英身體狀況，向西班牙傳媒透露久保左膝扭傷，不算嚴重，但將缺陣「數場賽事」。久保建英沒有隨隊出發，被拍攝到離開康復治療中心的情況，雖然行動自如，但明顯左膝動作小心翼翼，以免加劇傷勢。

突尼西亞上仗大敗後即炒教練，蘭納（圖）走馬上任。（路透社）

突尼西亞新帥四年前領沙特挫阿根廷

不過突尼西亞的近況也不見得比日本好，經過首戰以1：5大敗予瑞典後，主帥林武治迅即被炒，由法國人蘭納（Herve Renard）接手。蘭納曾於去屆世界盃帶領沙特阿拉伯爆冷擊敗阿根廷，日本也不敢掉以輕心，前鋒鈴木唯人表示：「突尼西亞慘敗後，下一場一定踢得非常嚴謹。我們的默契或許比對手好，但這將是一場非常艱難的比賽，我們必須專注做好自己的事。」。因此，我認為對我們來說，首要之務就是先做好自己該做的事。