世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏受訪　談一夜成名：減少用社交媒體

禾仙夏（Vozinha）已成為今年夏天地球上最厲害的名字，在世界盃H組首戰左飛右撲守和西班牙，Instagram追隨者由5萬變1400萬，就連媽媽因為付不起1.5萬美元簽證保證金天無法由佛得角飛到美國觀戰，美國國務院加出手協助。如今禾仙夏的媽媽終於啟程，禾仙夏也首度開腔談及簽證事件，以及一夜成名的心情。



佛得角將於周一（22日）早上6時對烏拉圭，上演H組第二場分組賽，佛得角今天公開操練，禾仙夏在訓練基地接受採訪，現場亦有球迷找他合照留念。

禾仙夏一戰成名，今天於訓練基地接受訪問。（路透社）

最矚目的當然是Instagram追隨者由世界盃前的5萬激增至超過1400萬，禾仙夏坦言對於來得突然的名氣非常感恩，而且不容易處理，減少使用手機、減少花時間於社交媒體，就是他的心法：「我來這裏是因為足球、因為國家隊、因為世界盃，這是我從小的夢想，而夢想此刻正在實現。沒有任何事情比世界盃更值得我費心神，我會減少使用手機、減少使用社交媒體。」

一戰成名後，禾仙夏即晚轉載標註了他的限時動態，之後便甚少更新。他在訪問中強調：「對於近日的一切，我很感恩，但訪問就說回足球吧。」

（路透社）

另一焦點就是禾仙夏的媽媽。他在對西班牙賽後表示，因為付不起高達1.5萬美元的簽證保證金，所以家人未能由佛得角前往美國觀戰，事件引起廣泛關注，美國國務院表示沒有禾仙夏母親的申請紀錄，「所有球員親屬均可豁免簽證保證金」，官員亦主動聯繫禾仙夏家屬，協助辦理簽證。

禾仙夏的母親（中）由佛得角出發到美國觀看世界盃。（路透社）

禾仙夏的母親今日啟程往美國，將會現場觀看之後的賽事，媽媽的支持對禾仙夏來說非常重要。「我的家人支持我做所有事情，媽媽能夠來觀戰，真的很重要。我希望我其他兄弟姊妹和親戚都能來看比賽，但相信這樣太難了。」