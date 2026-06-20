世界盃2026｜巴西首勝3球輕取海地　根夏擔正即梅開二度

巴西上輪與摩洛哥打成平手，「森巴兵團」在費城再登場，鬥海地力爭今屆世界盃首場勝仗，曼聯前鋒根夏（Matheus Cunha）正選掛帥，與雲尼斯奧斯、拉芬夏攻堅，巴西名宿朗拿甸奴同樣到場支持。

根夏上半場梅開二度，加上雲尼斯奧斯的入球，巴西以3：0輕取海地，取得今屆首場勝仗。



巴西在首輪未能響勝鼓，今仗在費城鬥海地，包括「細哨」朗拿甸奴、羅馬里奧、朗拿度、卡卡等名宿現身，細哨指巴西今仗不止要贏，更要贏得有說服力。對比上場，巴西今仗作出兩個調動，前線由曼聯的根夏掛帥。

細哨朗拿甸奴現身支持巴西後輩。（Getty Images）

根夏正選即獻兩球 巴西半場領先3：0

面對海地，力爭首勝的巴西初段踢得積極，中場古馬雷斯組織不少攻勢，巴西右路一次突破，拉芬夏接應古馬雷斯傳送，右路射破海地大門，惜旁證舉旗示意越位。這名巴塞翼鋒隨後再有黃金機會，單刀面對海地門將柏施迪（Johny Placide），拉芬夏挑射柱邊出界，旁證同樣示意越位。

拉芬夏單刀挑射出界，其後示意越位在先。（路透社）

巴西攻勢愈來愈猛烈，雲尼斯奧斯切入大位起腳，柏施迪撲出不遠，門前的根夏與海地守將迪克萊斯（Hannes Delcroix）搶點，對方解圍撞中根夏入網，23分鐘先開紀錄。海地其後中場失控球，巴西即打反擊，雲尼斯奧斯交給入楔的根夏，即使皮球些少離腳，這名曼聯左腳「拗腰」勁射破網，36分鐘梅開二度，一眾隊友與根夏一同衝浪慶祝。

根夏由英超「滑浪」到世界盃。（路透社）

根夏左腳勁射破網，梅開二度。（路透社）

拉芬夏上半場末段因傷退下火線，由19歲的新星拉恩域陀（Rayan）入替。海地的防線推得出但組織不足，柏基達傳送直線穿透海地防線，雲尼斯奧斯以速度接應再單刀建功，連續兩場有入球，巴西在補時領先至3球。

拉芬夏上半場傷出。（路透社）

海地下半場角球險破蛋 巴西取首勝

落後三球的海地換邊後即「撳掣」，作出兩個調動，嘗試堵塞中場，增添巴西組織的難度，領先三球的森巴兵團節奏放慢。下半場最接近入球是海地，列卡度阿迪接應角球頭槌攻門，艾利臣反應快及時撲出，丹尼路功夫腳解圍。

馬天尼利與安迪歷後備入替，連建兩功的根夏退下火線。雲尼斯奧斯再接應古馬雷斯的直線，踩後予馬天尼利勁射中楣。兩名後備兵一次配合，安迪歷接應拉恩域陀的傳送，再將皮球射入網內，再一次越位在先。巴西下半場未添紀錄，以3：0擊敗海地，取得今屆首場勝仗。

巴西門將艾利臣撲出海地的角球攻門。（路透社）

巴西兩戰一勝一和，以較佳得失球差壓過摩洛哥升上榜首，兩戰全敗的海地敬陪末席，即使下輪擊敗摩洛哥，而蘇格蘭同時輸波，因先計算對賽成績的關係，海地篤定包尾，成為今屆首支出局的球隊。

巴西正選陣容



門將：1艾利臣比加

後衛：13丹尼路雷斯、3加比爾馬加希斯、4馬昆奴斯、16杜格拉斯山度士

中場：5卡斯米路、8古馬雷斯、20柏基達

前鋒：7雲尼斯奧斯、9馬菲奧斯根夏、11拉芬夏

