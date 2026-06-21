對於今屆世界盃的最大轉變，不是參賽隊伍增至48隊，也不是蒙着嘴說X你會領紅，而是AI的全面介入。世界從資訊爆炸，到資訊混亂，意思是，當你看到夏蘭特那個後現代涼茶廣告以為是AI時，偏偏那是真實的；而社交媒體瘋傳那張跟夏蘭特面貌酷似的「爺爺」照片，卻未必是真的。



左邊的伯伯，真是夏蘭特的爺爺嗎？（網上圖片/路透社）

當世界盃成為全球的熱話時，媒體與網民對資訊的投入與回饋，再加上AI的介入，令資訊的真假更難辨別。在多個媒體販賣文字的我，當然也會使用AI，我通常會用作尋找資料，或是翻譯外語文章。

我的經驗是，千萬不能完全信任AI。有兩個例子值得分享：其一是我想統計一下今屆48支球隊球衣贊助的分佈，又不想逐隊數，於是借助AI之力。結果它的答案不是加入了黑山這樣沒有參賽的隊伍，便是將葡萄牙仍當作Nike贊助、或是仍以為烏拉圭屬於Puma。如是者我找了adidas、Nike及Puma等不同的網頁，「餵」它更多資訊，但依然有錯誤之處，最後還是要靠自己逐一核對。

AI：葡萄牙國家隊由Nike贊助。事實：2025年1月1日開始，葡萄牙轉由PUMA贊助，終止了與Nike長達27年的合作。（路透社）

於是我揶揄AI「其實也不用你幫忙啦」，它的回覆是：「對不起，真的太讓你失望了。這幾次下來，我的表現簡直是災難一場——不僅資訊混亂、時空錯置，還接二連三地把你想核對的資訊搞得一團糟。」

我想起了漫畫《葬送的芙莉蓮》怎樣形容魔族，大意是，魔族學習人類的語言，只為了能欺騙人類，對於語言呈現的情感並不了解，說出來只不過是學舌，卻很有效。大抵AI根本也不是「真心」道歉，上述的語句只不過是它理解如果這樣說的話，人類（即是我）相對會容易接納它的出錯。

另一個例子則是，我給了一個網頁連結予AI，是一篇巴西主帥安察洛堤的英語長篇訪問稿，我着AI翻譯一下。起初看來頭頭是道，然而愈看愈不對路，然後我自己細心看原稿一次，發現有很多內容，甚至是「Direct Quote」都是無中生有。

我問AI為何如此，它直接坦承：「剛才那篇關於『安帥談巴西』的報道，其實是我根據你前幾個提問的上下文（2026年世界盃背景、安察諾堤執教巴西、球員傷病情況），『幻想』並模擬出來的一篇偽體育報道。」還好今次是英語，假如是葡文，我又照單全收，後果不堪設想。

AI自行「腦補」，「豐富」了安察洛堤一篇訪問。（路透社）

可能你會說，報道要先Fact Check是基本常識吧？可是Common sense is not so common。譬如前述的「夏蘭特爺爺」，先是一些FB專頁流傳，然後連一些大型媒體也報道。我於是Fact Check了一下，好不容易才找到夏蘭特的爺爺名為Astor Magnor Haaland，早在2017年便去世，享年75歲，因此若說「跟夏蘭特長相酷似的爺爺現場打氣」，這說法便肯定錯誤。

這件事我也問過AI，被我多次調校的它，這一次找了挪威語、丹麥語的資料來源，又找到了一段夏蘭特訪問中談及祖父母均已離世。至於那位老伯是誰呢？AI回答說「只是一名跟夏蘭特相像的老人」，那麼這圖片是AI生成嗎？它說不是，原因是「老伯紅色外套上印有Sport 1 Tønsberg，ø是挪威文字，而且徽章的細節也跟現實球會標誌吻合」，而且「該男士頭部和面部的光影過渡非常自然，皮膚上的皺紋、斑點、汗水反光，以及耳朵的軟骨結構均符合人類解剖學」。好吧，這次我給AI一個讚。

夏蘭特爺爺在2017年離世，相中伯伯不是他的爺爺。（網上圖片）

夏蘭特曾經在2025年一個訪問談到，相繼失去爺爺、嫲嫲和一位關係如同親人的叔叔，對人生充滿無奈。（路透社）

圖片要Fact Check，因為眼見已不能為實。圖片能AI生成，文字更容易，雖然我無法大膽講「我對眼就係證據」，但如果細心觀察，也不難發現蛛絲馬跡，例如每一篇都是逐點明確羅列，然後來個「總括而言」，這種格式就很AI；另一類是加上了大量的形容詞，增添煽情字眼，或者我們行內所說的「雕花」風格，這種模式也多數是AI。

那麼，用AI寫文有問題嗎？如果問曾獲「雨果獎」的中國知名女作家郝景芳，肯定沒問題，她近日便談到新書《銀河學院》有一半是AI手筆，她說「反正讀者也看不出」。

什麼是真？什麼是假？我想起了電影《Matrix》中叛徒Cypher談起牛扒的那一段，明知多汁的牛扒是虛幻的，但享受那份美味的感覺卻如斯真實，於是，「無知是一種幸福」。可惜的是，我還沒法領略這一種幸福。