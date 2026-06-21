世界盃2026｜上田綺世入兩球改寫日本歷史　以父親之志告別悔恨

上田綺世在日本以4：0大勝突尼西亞一役梅開二度，成為史上首個在世界盃一仗入兩球的日本球員。來自茨城縣水戶市的他，因為爸爸喜愛德國一代前鋒奇連士文，因而繼承了爸爸踢業餘隊時的習慣，選擇18號球衣，最終他也無負2025/26球季荷甲神射手之名，在世界盃這個「悔恨之地」，變成自己的「英雄之地」。



上田綺世成為史上首個於世界盃單場入兩球的日本球員。（路透社）

上田綺世：經常演練以走位製造入球空間

27歲的上田綺世梅開二度締造歷史，他賽後先談到團隊戰術，先是31分鐘的右腳勁射，他提到伊東純也：「我決定自己起腳，所以順勢利用純也的跑位引開對手的防守，為自己拉開空間。」至於83分鐘為日本攻入第四球，上田解釋：「我們將那個區域稱為『Near Zone』，透過大家的靈活跑動，令對手的防守出現空隙，我們就這樣打穿對方防線。如何在門前製造空間是我們經常演練的。」

上田綺世以頭槌攻入第四球，上田綺世表示，日本經常演練這種戰術。（路透社）

侃侃而談今場兩個入球的戰術，上田盡是滿足的笑容，誰想到2022年的卡塔爾世界盃，上田因為一球未入，日本最終於16強射12碼不敵克羅地亞，因而留下無盡的悔恨？雖然翌年他轉會到飛燕諾，在剛過去的球季更以25球成為荷甲神射手，但無論在荷甲攻入多少球，在他心目中，世界盃就是世界盃：「今日一戰的喜悅、滿足感和責任感，跟我在荷甲入球完全不同。四年前出局之後，我心裏充滿悔恨，直到今天，我的感覺是：這幾年一步步建立的，今天終於實現了。」

上田綺世（右）說：「今日一戰的喜悅、滿足感和責任感，跟我在荷甲入球完全不同。」（路透社）

上田綺世：因為奇連士文所以穿18號

今天一戰，日本足球的確展現了由「百年構想」開始，數十年點滴累積的功力，特別是近年許多球員力足在歐洲聯賽落班，甚至有上田綺世榮膺神射手。上田選擇18號球衣，其實跟一代神射手、「金色轟炸機」奇連士文亦有關係，因為他的爸爸一直喜歡奇連士文，年輕時在業餘球隊效力，亦效發偶像穿上18號球衣，上田就是繼承了爸爸的心志，由大學隊到日職鹿島鹿角、2020日本奧運隊，以至在成年國家隊，都穿上18號，「這對我來說有深厚的意義」，他豪言：「著得18號，就要證明自己有價值！」

上田以一場兩個入球書寫日本足球歷史，正好證明自身價值，但在他眼中，歷史不止於此，「坦白說，我不知道這樣的歷史（意指首個日本球員在世界盃梅開二度），身為前鋒，最重要是入球，然後帶領球隊獲得勝利」。