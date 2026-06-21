世界盃日本球評｜4個入球的細膩戰術　日本距離世界冠軍有多遠？

日本可以贏世界盃嗎？當日本輕描淡寫地以4：0大破突尼西亞時，這個問題有沒有在你腦海裏閃現呢？其他亞洲隊還只在為出線、求一勝，甚至闖入決賽周而努力時，「亞洲一哥」日本卻不斷進化，球迷甚至應該覺得，這樣的一支日本，如果殺不進8強已算失敗。



以2：2逼和荷蘭一仗，日本戰術運用自如，縱落後也不焦急，暗藏着一點強隊的氣息；今場以4：0大破突尼西亞，日本更顯露出高手的風範。世界盃開始前，隊長遠藤航、南野拓實及三笘薰等三大主力因傷未能征戰，今仗陣前又傷了另一主將久保建英，然而日本仍踢出水銀瀉地的攻勢、收放自如的節奏、穩如泰山的防守，這要多得主帥森保一乃至日本足總一直堅持的體系足球。

從戰術層面來說，日本的3-4-2-1陣式源自荷蘭的全能足球，森保一上仗對荷蘭時便曾在記者會上向荷蘭記者表達謝意，表明自己以至日本國家隊深受荷蘭足球影響。事實上，森保一麾下的球隊確實演活了全能足球的流動性，比當代的荷蘭，表現得更像荷蘭。

（路透社）

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以日本今仗第一個入球為例，由門將鈴木彩艷開始，由後場快速傳送往前場，再由向前插上的防中田中碧在禁區頂分到左邊的中村敬斗，後者送入中路讓鎌田大地射入，7個人曾觸球，過程流場，各人走位配合非常純熟。

至於第二球，或許上田綺世的精準射術值得一讚，但伊東純也不惜氣力於右邊走位，做了掩護，以及田中碧亦已走入禁區準備接應，完全反映了日本的整體戰如何讓個人能力充份發揮。

到第三球，上田綺世接應後場傳球第一時間彈前，讓伊東純也單刀射入，看似簡單，或者是突尼西亞防守太差，但要考慮的是，伊東純也在之前絕大部分時間都挨着右邊進攻，但那一刻突然走入中路，便令對方守衛措手不及。這也正是我所說的流動性。

進攻時，日本左右中堅伊藤洋輝與冨安健洋都會適時壓上；但到防守時，左右中場中村敬斗與堂安律都會回防，形成5-4-1的陣型。當中的重點是，日本這樣由守轉攻、由攻轉守的轉換，非常快速，令突尼西亞既輸反擊，卻又沒有太多空間進攻，難怪他們今仗預期入球值（xG）只得0.05，創下今屆世盃最低紀錄（之前最低的是南非對墨西哥時做出的0.07）。

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這不是因一場勝仗就「吹奏」起來，日本從1998年首次打入世界盃至今，不斷進化，從前還要倚重中田英壽、中村俊輔或本田圭佑等球星帶起，到如今就算有絕對主力缺陣，對整體發揮卻沒太大影響。而且，日本上屆世盃分組賽接連擊敗西班牙與德國，到近年友賽力挫巴西、英格蘭等豪強；還有自2022年12月起，3年多以來國際足協排名便未嘗跌出過20名以外，都反映了日本現今的水平已屬一線勁旅。

當然，日本今屆要贏世界盃，說出來還是有點匪夷所思，畢竟他們此前最佳戰績也只是16強。著名足球數據網站OPTA，早前以超級電腦預計日本奪冠機率為1.3%；外國大型博彩網站如William Hill、Paddy Power及Bet365，將日本的奪冠賠率定為40至60倍不等，至於香港賽馬會則熱了一點，升到了35倍。

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日本的職球員自己又怎樣看呢？主帥森保一只說「我們的目標是成為世界最佳的最佳」，好像有點虛。翼衛菅原由勢在之前的訪問則透露：「我們的未來就是贏得世界盃，這是核心的目標。」但他沒有說何時是「未來」。上屆隊長、今屆作為支援球員的吉田麻也提供了比較確實的答案：「對我來說，（目標是）打入8強，也就是我們從未到達、從未經歷過的階段。再往前走，便是額外收穫。」

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那麼，日本真的可以贏得世界盃嗎？當然可以，準確點說是贏過了，因為日本女足早於2011年在澤穗希等帶領下封后。至於男足，若從1996年提出「百年構想」說起，發展早已超出預期，甚或能將「日本足球之父」川淵三郎提出「2050年再次舉辦世界盃並於主場奪冠」的願望，提早實現。是否今屆就能實現呢？那還要看走線、傷病、運氣等不同因素，只是不要忘記，希臘在2004年賽前預計奪得歐洲國家盃的機率，只得0.6%。