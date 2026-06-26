棒球U13亞洲盃｜香港少棒連打6小時　挫中華台北及印尼晉冠軍賽

香港隊在世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃先以15：12勇挫日本，今日再以12：8力克東道主中華台北，加上完成對中華隊一戰後，再緊接面對印尼，以21：12大勝，這班棒球小子今早連續打了差不多6小時比賽，終於昂首進軍冠軍賽，令香港棒球終被世界看見。



6月22至27日於台北舉行的U13亞洲盃，是世界少棒聯盟其中一個亞太區50/70賽事。50/70指的是「投手丘至本壘板距離為50呎」及「壘包距離為70 呎」，作為傳統少棒與標準成棒場地的過渡；50/70主要為11至13歲的小球員而設。

今次出戰亞洲盃的香港隊，以青少年棒球聯賽50/70 APT明星隊為骨幹。最令香港人關注一戰是周三以15：12爆冷擊敗傳統強國日本，致勝關鍵在於第七局，港隊由落後9：12反超前15：12，7局下更憑一記「關門雙殺」完結比賽。

日籍小將松岡遙哉（左）打擊及守備俱佳。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

爆冷擊敗日本，港隊U13小將興奮莫名。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

翌日晚上對主隊中華台北，戰至5：5時因天雨暫停，餘下比賽延至今早9時上演，但因港隊原定10時半對印尼，一班小將要連打兩場，非常考驗體力。台灣傳媒《麗台運動報》訪問港隊教練Timothy Hosford，後者表示，一直確保球員有10小時睡眠，但一場大雨打亂小球員作息節奏，回酒店後只能趕快以麥當勞漢堡果腹，然後趕快上床睡覺。

香港對中華台北一戰，周四晚上因天雨暫停。（公視體育Youtube直播截圖）

今早比賽由四局下開始，雖然中華隊因為選到保送領先6：5，但港隊有松岡遙哉擊出安打追平，陳磊謙亦選到保送助港隊超前，Cotton Pigott再為港隊送回兩分，戴楀暉、Henry Carango接着敲安，港隊憑這波7分攻勢，一下領先12：7。

陳樂滔飛身接殺高飛球，化解滿壘危機。（公視體育Youtube直播截圖）

松岡遙哉在第7局帥氣地3上3下。（公視體育Youtube直播截圖）

第六局一度出現兩出局、滿壘的險境，港隊教練Timothy Hosford立即更換投手，由松岡遙哉代替Cotton Pigott。松岡投出一記觸身球將王子睿送上一壘，中華隊追至8：12；緊接上場的中華隊打者王子煥打出高飛球，港隊陳樂滔飛身接殺，助港隊穩住優勢。第七局，松岡遙哉擔任「守護神」，帥氣地3上3下解決中華隊打者，港隊最終勝12：8。

港隊今早擊敗中華台北，緊接又挫印尼，由9點打到3點。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

完成中華隊一戰，港隊緊接對印尼，小球員雖然在對中華隊一戰消耗不少體力，守備出現不少失誤，但他們頂住壓力，打線大爆發，第七局更豪取8分，終以21：12大破印尼，昂首進軍冠軍賽。

冠軍賽將於周六（27日）晚上6時上演，港隊的對手是韓國，港隊於首戰曾以0：15大敗予對方。

香港隊打線大爆發，以21：12大破印尼。（公視體育Youtube直播截圖）