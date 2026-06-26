棒球U13亞洲盃｜沙燕初代球員見證兒子挫日台：以前連想都不敢想

在香港少棒接連於世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃連挫日本和中華台北，寫下奇蹟，小伙子興奮地歡呼擁抱慶祝，看台上還有一位爸爸流下男兒淚。

他叫陳嘉駿，是港隊主力陳樂滔的爸爸，更是沙田少年棒球隊沙燕隊的第一代成員，在「山狗校長」盧光輝帶領下，在八十年代寫出香港華人棒球的光輝歷史。

「香港隊一直都係被人攞嚟爭名次嘅球隊。可以講，從來唔敢諗去贏日、韓、台，輸到麻木。」

當見證一班未夠13歲的小孩子完成前人連想都不敢想的成就，曾經代香港打過棒球和壘球的他，百般滋味，湧上心頭。



打贏日本，從沙燕隊出身的陳爸爸，忍不住與兒子樂滔流淚相擁。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

訪問陳爸爸是今天（26日）下午5時的事。與妻子和囡囡一起飛到台北為陳樂滔打氣的他，當時才剛剛喝過一杯珍珠奶茶「頂肚」，因為港隊今早要先完成昨晚對中華台北因天雨而「打到一半」的比賽，緊接再打鬥印尼，由9點半打到3點。大人都忍不住喊肚餓，小孩子連午飯都沒吃仍堅持比賽，更連贏兩場，艱苦程度可想而知。

陳樂滔表現優秀，被直播旁述稱為「滔哥」。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

香港少棒在今次U13亞洲盃技驚四座，陳爸爸回顧小將們創出奇蹟的過程：

首戰對韓國由陳樂滔擔任先發投手，受制於身高大力的韓國球員失分退場，港隊因戰術部署最終以0：15輸掉比賽，「小朋友失咗信心，十成冇咗一半」；

第二仗對菲律賓因為前一天大敗予韓國0：15，小將們一開賽無法發揮水準，即使比賽末段力追，再輸一場3：8，「形勢好險要，只有向前衝，冇退路」；

然而第三場的對手是實力強橫的日本，陳樂滔在三壞兩好下果斷揮棒擊出中外野全壘打，港隊打線夠膽與日本對攻，戰至第七局由陳樂滔站上投手丘擔任「守護神」，球迷都記得二壘手George Hosford雙殺，港隊以15：12取勝，令陳爸爸感受更深的是，港隊面對日本竟然是領先下「關門」，完場之後，孩子的手仍然在震，「從未試過要封住日本，壓力大到不得了」；

第四場對東道主中華台北，陳爸爸以「槍林彈雨」形容戰況，但戰至5：5終因天雨而暫停，翌日由中華台北兩出局、滿壘開始再戰，「大家心情都好忐忑，尤其中華台北盜壘戰術好強，港隊真係靠心態『鑑生』贏返嚟」；

以12：8贏完中華台北緊接對印尼，因為球數問題，港隊的一、二線投手都無法站上投手仁，猶幸眾志城城，特別是第七局，打線全線手感火熱，消耗印尼投手的球數，最終大勝21：12，「睇比分好似好易，其實港隊失誤唔少，打得好驚險」。

陳樂滔在對日本一戰擔任「關門投手」，三上三下解決日本打者。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

陳爸爸彷彿背誦了整個比賽，巨細無遺；他的感受，大概比許多人還要深。他既是小球員的家長，也輔助球隊訓練，更是一名前棒球和壘球港將，香港市民熟悉的棒球電影《點五步》，他就是沙燕隊的初代成員，10歲入隊跟隨「山狗校長」盧光輝打球（盧校長即是電影裏廖啟智的真人版），參加香港少棒聯盟公開賽由九連敗到十連勝捧盃，書寫香港華人棒球的輝煌歷史；長大後他在棒球和壘球均代表過香港作賽，曾連續數年獲得最佳打擊和最有價值球員，如今當了爸爸，也帶着兒子接觸棒球，兩父子一起訓練。

「以前如果跟人說要贏日、韓、台，人家聽到都笑，我們根本連想都不敢想，可以說，輸到麻木。港隊今次贏日本，等於完成全香港棒球仔的夢，包括退役和現役的棒球仔。這班小球員將一座從來沒人能夠跨過的大山，非常成功地爬了一次！」

百般滋味，湧上心頭，難怪陳爸爸現場見證香港少棒擊敗日本，在看台忍不住眼眨淚光，與兒子陳樂滔流淚相擁一刻，更被台灣攝影師拍下。記者告訴他，台灣公視體育的直播主持大為讚賞陳樂滔的優秀球技，稱他為「滔哥」，陳爸爸輕聲笑說「咁證明我個仔都打得幾好」，再認真道「他放在訓練的時間真的很多，很用心」。兒子被稱讚，爸爸當然高興，但更美滿是，從沙燕年代開始，棒球在陳嘉駿的人生裏從沒缺席過，而今天以「香港打贏日、台」的方式存在。

陳嘉駿（右）是沙燕隊的初代成員，10歲便跟隨盧光輝校長（中）打球。左為另一初代成員區穎良。（資料圖片；黃永俊攝）