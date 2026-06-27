世界盃2026｜伊朗補時食詐糊未能絕殺　埃及和波後次名出線

2026世界盃G組4隊均有機會從分組中突圍。埃及對伊朗，上半場馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）為埃及先入球，伊朗前鋒泰尼米（Mehdi TAREMI）射失十二碼，列沙伊安（Ramin REZAEIAN）之後為伊朗追和成1：1。

下半場補時階段，伊朗入球後被VAR指越位食詐糊，下一個攻勢又頭槌中楣，錯失贏波直接出線機會，僅以1：1打和埃及。積分榜，埃及遭比利時反超列第2，伊朗列第3，晉級命運待決。



G組情況與早上結束的H組情況相似，埃及4分列頭名，伊朗比利時同積2分緊隨其後，新西蘭1分仍有晉級機會。

埃及今場先收起馬莫殊，開場初段節奏相當快，沙拿（Mohamed SALAH）射門，伊朗門將比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）將球撲出，馬穆特薩貝爾補中，埃及5分鐘取得1：0領先。

馬穆特薩貝爾為埃及先開記錄。（路透社）

9分鐘，泰尼米積極上搶 ，艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）本方禁區內出球未踢中球踢中人，被判罰十二碼，泰尼米射失十二碼。14分鐘，米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）轉身射門被梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）撲出，列沙伊安小角度補中，伊朗追和比數1：1。

艾沙杜拿希上半場早段傷退，埃及與伊朗戰況膠著，一旦伊朗進攻能夠打到禁區，伊朗攻門則比埃及更具威脅。末段伊朗打出連續配合，惜最終列沙伊安射門炒高。阿里尼馬迪（Ali NEMATI）傳中，卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）頭槌稍稍頂偏。雙方半場以0：0打和。

中場休息後，埃及重新找回節奏，馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）表現活躍，接連完成兩腳射門。埃及在57分鐘抽走沙拿，隨後未能將攻勢轉換成入球。而伊朗在傷停補時最後階段，由卡利薩達補入空門，不過經過VAR翻看後判定越位在先，入球無效，伊朗情緒大起大落。最後時間，艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）頭槌中橫樑，伊朗兩度錯失絕殺機會，以1：1打和埃及。

卡利薩達絕殺入球因越位在先無效。（路透社）

另一邊廂比利時5：1大勝新西蘭，憑得失球優勢壓過埃及，埃及最終以分組第2出線。伊朗3戰3和得3分，暫在分組第3中排第6名。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

世界盃2026｜分組積分榜及第三輪賽程：

世界盃2026｜最佳第三名出線形勢