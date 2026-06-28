世界盃｜哈利卡尼超越連尼加成英軍歷屆神射手：希望不是最後一球

英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）於世界盃L組最後一輪分組賽建功，加上比寧咸（Jude Bellingham）的入球，協助「三獅軍團」以2：0輕勝巴拿馬之餘，哈利卡尼亦因此在歷屆世界盃累積11個入球，超越名宿連尼加，成為英格蘭的世界盃神射手。



英格蘭今仗要到下半場才打破僵局。哈利卡尼創造歷史一刻在於67分鐘，此前已建一功的比寧咸，傳中予門前的哈利卡尼，後者一頂入網。這個入球不僅為英格蘭鎖定2：0的勝局，更令哈利卡尼以11個入球，超越一代傳奇前鋒連尼加（Gary Lineker）的10球紀錄，成為英格蘭史上的世界盃最佳射手。

這個入球讓哈利卡尼超越連尼加，成為英格蘭史上的世界盃神射手。（路透社）

哈利卡尼盡顯身價。（路透社）

「這是讓人驕傲的一球。入球永遠是困難的，能夠位列歷屆之首，我不會視作理所當然，希望這不是今屆的最後一球吧。」連尼加分別於1986年及1990年世界盃射入6球和4球，他最近讚賞哈利卡尼是「英格蘭史上最偉大射手」。另一入球功臣比寧咸說：「能夠與哈利卡尼同場作賽，是我的榮幸。他在場上奉獻所有，他的付出比每個英格蘭球員都要多，他是英格蘭史上最偉大一員。」

比寧咸為英格蘭先開紀錄，與隊友擁抱慶祝。（路透社）

除了哈利卡尼，今仗尾段亦有另一歷史時刻，老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）後備登場，為英格蘭歷史上首個踏足四屆世界盃決賽周的球員。