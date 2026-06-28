世界盃｜總統李明在為韓國出局發火　發文轟洪明甫無能倡體育改革

韓國在世界盃出局，引發新一波對於國家隊和主帥洪明甫的攻擊，就連總統李在明亦在社交平台X發文，直斥賽果「荒唐」，表明將加快推行體育行政改革。



韓國隊球迷觀賽反應。（路透社）

在韓國確定無法以「最佳第三名」晉級32強後，文化體育觀光部部長崔輝永在X發文，強調韓國足球必須重新出發。總統李在明隨後轉發該條帖文，發表一段措辭更強硬的評論。

李在明在X寫道：「對於這個意料之外的結果，感到的不止是錯愕，更是荒謬。」

他隨即將矛頭指向韓國足總（KFA），怒轟這是一次「組織和人事上的失敗」。李在明痛斥：「比起實際能力，（組織）更『看重』拉幫結派。如果選拔無能的人擔任領導者，結果會怎樣，根本顯而易見。」

李在明進一步指出，派遣國家隊競逐世界盃，投入了大量國民稅金與國家資源，如今卻換來令國民失望的局面。為了避免「荒唐的賽果」再次出現，李在明明確表示，政府將會指示文體部查明真相、分析原因，並迅速推行體育行政改革。

韓國隊球員薛永佑。（路透社）

他隨即將矛頭直指大韓足球協會（KFA）的決策層與制度，怒轟這是一次「組織和人事上的失敗」。李在明痛斥：「這再次證明了『人事即萬事』的道理。比起能力，（組織）更看重拉幫結派、搞私人關係。如果選拔無能的人去擔任指揮官，結果會怎樣，根本是顯而易見的。」

韓國球員李剛仁賽後。（路透社）

韓國朝野政黨對此罕有地達成共識，一致呼籲國會徹查足總運作。同時，有關方面不會為主帥洪明甫及球員舉辦接機活動，這是歷史上首次。不過這對球隊來說相信是好事。2014年，韓國分組賽出局，從巴西回國時於機場被國民擲韓式傳統麥芽糖，這在韓國文化中帶有侮辱之意；2018年，他們再次分組賽出局，返回仁川機場時被扔擲雞蛋，場面尷尬。