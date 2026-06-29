巴西對日本2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，巴西對日本於6月30日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴西對日本直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月30日凌晨1時
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
12 韋華頓（Weverton）
23 艾達臣摩拉斯（Ederson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
6 阿歷士辛度（Alex Sandro）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
14 基爾臣比爾馬（Bremer）
15 里奧彭利拿（Leo Pereira）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
24 羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
中場：
2 艾達臣荷西（Ederson Jose）
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
17 法賓奴（Fabinho）
18 丹尼路奧利華拉（Danilo Santos）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
10 尼馬（Neymar）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
19 安迪歷（Endrick）
21 雷斯軒歷基（Luiz Henrique）
22 加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）
25 伊戈泰亞高（Igor Thiago）
26 拉恩域陀（Rayan）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）
中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）