世界盃2026巴西對日本｜安察洛堤拒玩心理戰　尼馬有望踢更長時間

巴西對日本的世界盃32強戲碼令球迷非常雀躍，除了因為日本在近兩屆世界盃展現的進步幅度，教人期待這支亞洲球隊能走得多遠，漫畫《足球小將》的情節即將變真，也為這場大戰增添話題。

日本新星、21歲的鹽貝健人（Kento Shiogai）賽前直言「巴西已經今非昔比」，巴西主帥安察洛堤卻懶理口舌之爭，強調球隊只會專注於場上表現。



巴西主帥安察洛堤與麾下輕鬆備戰。（路透社）

安察洛堤的執教生涯超過30年，儘管首次帶領國家隊出戰世界盃，但教波經驗豐富的他，冷靜回應記者對於鹽貝健人言論的提問。他說：「我不會重複或回應別人說過的話。我們的精力都集中於分析對手的優勢，避免出錯，這才是備戰的真正意義。我們絕對不會去玩英國人所說的『心理戰』（Mind Games）。怎麼用葡萄牙語說Mind Games？我們不玩這一套。」

日本新星前鋒鹽貝健人（Kento Shiogai）。（路透社）

去年10月的國際賽期，日本曾於主場對巴西，在上半場落後兩球下反勝3：2。安帥認為日本是其中一支世界級勁旅，戰術執行力極強，亦深明淘汰賽不是球會盃賽那種兩回合賽事：「一場定勝負，任何事情都可以發生，但我們已準備好，這一隊巴西實力強橫。」

談到老將尼馬在對蘇格蘭的最後一輪分組賽後備上陣，安察洛堤表示，尼馬已逐漸康復中，期望能派遣他踢更長時間。

尼馬在對蘇格蘭的最後一輪分組賽後備上陣。（路透社）