WTT美國大滿貫｜王曼昱等6位國手晉級32強　下輪戰日本名將佐藤瞳

2026年6月29日上午，乒乓球WTT美國大滿貫賽繼續進行，國乒奧運冠軍主力王曼昱登場，與美國運動員Irene Yeoh展開較量，結果王曼昱以絕對優勢3：0贏得開門紅勝利，由此而輕鬆淘汰對手晉級女單32強，下一輪將迎戰日本削球名將佐藤瞳，而國乒目前共有6位選手率先晉級單打32強，3人遺憾被淘汰，詳細戰況請看下文。



【比賽看點】

王曼昱是目前世界排名第2的女乒名將，曾多次在國內外大賽中取得佳績，不過最近的狀態不是很穩定，在2026上半年3次輸外戰，被德國的韓瑩、日本的大藤沙月與張本美和突破，尤其輸張本美和更是發生在世乒賽女團決賽這樣的重要場合。

國乒主力王曼昱。（新華社）

世乒賽結束後，王曼昱缺席了6月的其他國際賽事，隨即在WTT美國大滿貫賽回歸，首輪對手是實力平平、世界排名僅228位的美國選手Irene Yeoh，此戰沒有太多懸念。

【比賽過程】

比賽開始後，王曼昱先丟2分後逐漸適應陌生對手的球路，很快便在中間段反超比分，雙方在單板質量和銜接球上的差距非常明顯，Irene Yeoh很快便被拉開差距並出現5個局點，隨後王曼昱再得1分以11：5強勢拔得頭籌。

第二局王曼昱更是氣勢如虹，上來就狂轟6：0領先Irene Yeoh，隨後雖然被追趕但並未給對手太多機會，最終以11：3輕鬆再下一城。

第三局美國選手背水一戰仍然找不到太多突破口，很快又在場上不斷丟分陷入被動，反觀王曼昱幾乎不用加質量、以中等速度即可掌握場上的主動權，局末更是從容地退台放起高球，最終以11：4結束戰鬥輕鬆零封Irene Yeoh過關，接下來將與佐藤瞳（曾戰勝國乒大滿貫丁寧，今年零封世界冠軍蒯曼）一較高下。

【比賽數據】

WTT美國大滿貫中國選手王曼昱3：0擊敗美國選手Irene Yeoh晉級32強。（WTT官網）

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