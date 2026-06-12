乒乓球｜樊振東榮膺德甲賽季最佳球員　聯賽21勝3負位列男單第一

德國乒乓球甲級聯賽宣布，中國球員樊振東當選2025/2026賽季德甲聯賽最佳球員。



【本文轉載自中國新聞網】

2025年6月，樊振東正式加盟薩爾布呂肯球會（FC Saarbrücken-TT），隨後帶領球隊在德國盃和歐洲冠軍聯賽奪得冠軍。今年5月31日的德甲聯賽決賽，樊振東代表薩爾布呂肯兩度出戰，以場數3：1戰勝杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf），以「三冠王」結束今季。

薩爾布呂肯球會奪得本賽季聯賽冠軍。（IG@fcs_tischtennis）

樊振東在三項賽事單打取得29勝7負，其中德甲聯賽21勝3負，淨勝18場，位列德甲之冠。

據德甲官網消息，聯賽冠軍塵埃落定後，球迷通過社交媒體投票選出心目中的「賽季最佳球員」。除了樊振東，候選人還包括杜達（Benedikt Duda）、邱黨、謝拿施文高（Kirill Gerassimenko）和連特（Anders Lind）。最終樊振東以94%的得票率遙遙領先，其得票數是其他四名球員總和的13倍。

德甲發文祝賀樊振東當選賽季最佳球員。（IG@ttbuli）

德甲總經理尼科施特勒（Nico Stehle）表示，樊振東為德國乒乓球聯賽在影響力和商業方面帶來新動力。樊振東下賽季代表杜塞爾多夫繼續征戰德國頂級聯賽，他將於7月1日正式轉會。

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