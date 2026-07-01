比利時對塞內加爾2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，比利時對塞內加爾於7月2日香港時間凌晨4時，於Seattle Stadium舉行，Now618/616直播播放。
比利時對塞內加爾直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月2日凌晨4時
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）
塞內加爾隊 | 球員名單陣容
門將
1 耶雲迪奧夫（Yehvann DIOUF）
16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）
23 莫利迪奧（Mory DIAW）
後衛
2 馬馬度沙亞（Mamadou SARR）
3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）
4 艾度拿爾錫克（Abdoulaye SECK）
14 伊斯美積及斯（Ismail JAKOBS）
15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）
19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）
24 安東尼文迪（Antoine MENDY）
25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）
中場
5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）
6 柏夫施斯（Pathe CISS）
8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）
17 柏比沙亞（Pape Matar SARR）
21 哈比迪亞拉（Habib DIARRA）
22 沙普高尼戴耶（Bara SAPOKO NDIAYE）
26 柏比古爾（Pape GUEYE）
前鋒
7 阿辛尼迪亞奧（Assane DIAO）
9 班巴迪安（Bamba DIENG）
10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）
11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）
12 卓列夫尼戴耶（Cherif NDIAYE）
13 伊利文尼戴耶（Iliman NDIAYE）
18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR
20 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim MBAYE）