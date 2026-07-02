西班牙對奧地利2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，西班牙對奧地利於7月3日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
西班牙對奧地利直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月3日凌晨3時
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）
奧地利隊 | 球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）
13 Patrick Pentz（邦比）
後衛
2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）
3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）
23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）
25 Michael Svoboda（威尼斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）
17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）
24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）
26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）
前鋒
7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）
11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）
14 Sasa Kalajdzic（寧斯）