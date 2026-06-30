世界盃2026｜孫興慜社交網站發文道歉　盼球迷多鼓勵少攻擊

韓國在世界盃分組賽止步，韓國人民群情洶湧，首先是總統李在明發文斥責賽果「荒謬」，主教練洪明甫下台是意料中事，甚至連韓國警方都表明將調查韓國足總涉嫌違規任命洪明甫一案。事情發酵程度比想像中嚴重，主將孫興慜今日晨在社交網站發文，為出局致歉，同時呼籲民眾減少批評和傷害。



孫興慜在Instagram發了長文，他直言此刻心裏充滿各樣的情緒：「作為一個熱愛足球的人，我感到非常抱歉、沮喪和失望，我甚至無法表達。我希望盡量向大家傳達這個訊息，每一天、每一刻，我都經歷着各種情緒，經歷着比任何人更艱難的時刻。」

孫興慜表示，世界盃對他來說非常珍貴，然而分組賽出局，就像是兒時夢想崩裂，「說實話，接受現實並不容易，想到那些比我更失望和痛苦的球迷，我非常懊惱」，他為此向球迷致歉：「沒有能力回報你們的支持和愛，真的非常抱歉。對於所有相信我、支持我和一直陪伴我到最後的人，我衷心地感謝你們。從現在開始，我會盡力滿足韓國人民和球迷的期望，我從未忘記我對球迷的承諾。」

他最後寄語，明白球迷失望的情緒，但亦真誠地希望：「與其給所有球員太多批評和傷害，不如送上支持和鼓勵。」